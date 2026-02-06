Panasonic熱銷家電清單出爐！8款必買神機，冰箱、洗衣機、電視全上榜

說真的，現在買家電已經不是能用就好，而是直接決定生活的質感。衣服洗不乾淨、冰箱塞爆、頭髮吹半天還毛躁…光想就阿雜。與其隨便買，不如一次挑耐用又實在的大品牌。Panasonic國際牌一直都是很多家庭默默愛用的存在，沒有太花俏的噱頭，就是穩穩地好用、省電耐操。從滾筒洗衣機、六門冰箱、OLED電視，到除濕機、吹風機、微波爐、吸塵器，都是日常生活天天會用到的家電。

Panasonic國際牌品牌日2/6~2/8，限時3天實用清單一次看。（圖片來源：Yahoo購物中心）

本篇一次把Panasonic實用款整理起來，哪台先壞先換、或想照需求慢慢升級家裡都可以。如果家電沒選好，接下來好幾年都在將就，但跟著這篇選購，絕對萬無一失，生活品質直接跳兩級。

1. 省快6千5！Panasonic國際牌 17公斤熱泵除濕式滾筒洗衣機冰鑽白

原價$64,900 ↘ 2/6~2/8快閃價$58,410

限時下殺，一省就省快6千5。這台panasonic滾筒洗衣機，真的可以把全家衣服一次搞定。17公斤超大容量，被單、床包、厚外套全部塞進去也還有空位。重點是它的特殊烘乾超猛，衣服烘完是蓬鬆柔軟的，即使雨連下一個禮拜，也沒在怕的。除此之外，這台國際牌洗衣機還有省電變頻＋低噪音設計，就算晚上洗衣也不怕吵到鄰居。這次國際牌品牌日限時3天，趁下殺快6千5的時候，在家裡放一台滾筒洗衣機，從此以後洗烘直接交給panasonic滾筒洗衣機。

限時下殺，一省就省快6千5。這台panasonic滾筒洗衣機，真的可以把全家衣服一次搞定。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.省1萬1！Panasonic國際牌 601公升 平面鋼板六門變頻電冰箱 NR-F601XT-C1瓷釉灰

原價$78,900 ↘ 2/6~2/8快閃價$67,854

只有3天，現省1萬1。你也有每次煮飯都要一直翻冰箱，東西疊來疊去，什麼都找不到的困擾嗎？換成這台 Panasonic 冰箱後，所有食材分層分區很清楚，拿東西變得超直覺。平面鋼板＋瓷釉灰外型超有質感，擺在廚房直接像裝潢的一部分。這台冰箱還有一個大重點，超強智慧保鮮技術，食材放久也不乾扁。對愛下廚、人口多的家庭來說，這台國際牌冰箱絕對是買了不後悔代表。更何況現在剛好是國際牌品牌日，2/6~2/8期間現砍1萬1省超大。

2/6~2/8期間現砍1萬1，Panasonic六們變頻電冰箱趁現在買省超大。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.省4萬多！Panasonic國際牌 OLED液晶智慧顯示器 77吋 4K

原價$101,199 ↘ 2/6~2/8快閃價$59,999

現省4萬多，太誇張。Panasonic電視77吋是什麼概念？就是把客廳直接變電影院的程度。OLED畫質超清晰，就連音效也是電影院等級，環繞音好的沒話說，追劇、看電影、打電動全都沉浸感滿點。這台國際牌電視77吋大螢幕，完全是宅在家的快樂製造機。超棒的是，現在正好是Panasonic品牌日，現砍4萬多嚇死人，但是只有限時3天，動作真的要快。

現砍4萬多嚇死人，但是只有限時3天，動作真的要快。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.下殺81折！Panasonic 國際牌 除濕機 nanoeX 11L

原價$10,590 ↘ 2/6~2/8快閃價$8,684

台灣濕氣真的不是開玩笑，衣櫃發霉、牆角出水、棉被永遠曬不乾，很需要靠這台Panasonic除濕機來救贖。11公升超大除濕力，搭配抑菌除臭技術，空氣乾爽之外還多一種清新感，房間聞起來超舒服。這台除濕機的體積不大卻超有力，梅雨季或冬天根本天天在開機，誰用誰懂，那種乾爽感真的會上癮。重點是現在下殺81折，但限時只有3天，手速要快。

台灣人家家戶戶必備一台除濕機。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時88折！Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機

原價$6,290 ↘ 2/6~2/8快閃價$5,490

這支不是普通吹風機，是護髮神器。奈米水離子一邊吹一邊補水，頭髮吹完居然不毛躁、還帶點柔順光澤感，隨時都像剛做完沙龍護髮一樣。風量大、乾髮速度快，不用再浪費很多時間只為吹乾頭髮。2/6~2/8是國際牌品牌日，這支內含奈米水離子的國際牌吹風機，限時下殺88折，不得不說，這台吹風機吹起來真的不一樣。

國際牌奈米水離子吹風機，不是普通吹風機，是護髮神器。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.省5千！Panasonic國際牌 廚餘機 6公升超大容量

原價$31,900 ↘ 2/6~2/8快閃價$26,900

馬上省5千！限時只有3天。如果你超討厭廚餘發臭長果蠅，這台Panasonic廚餘機拜託直接收，絕對會感謝你自己。廚餘丟進去，按下按鈕，廚餘直接變成乾燥殘渣，味道幾乎消失外，容量還大大減少，廚房瞬間清爽，不用再聞到酸臭味，對租屋族或容易有大量廚餘的家庭來說，國際牌廚餘機就是一台相見恨晚的存在。這3天是Panasonic品牌日，廚餘機下殺省5千，趁機帶回家。

國際牌廚餘機就是一台相見恨晚的存在。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.下殺8折！Panasonic國際牌 微電腦微波爐 25L

原價$3,990 ↘ 2/6~2/8快閃價$3,190

不要小看微波爐，選對差很多。25L容量加上微電腦自動加熱模式，便當、冷凍食品、牛奶、宵夜通通一鍵搞定，不用再自己猜時間。對忙碌的上班族來說，Panasonic微波爐就是生活中的省時省力王，三分鐘搞定一餐真的不要太幸福。2/6~2/8國際牌品牌日，微波爐限時8折，不只幫你省時省力還省錢。

不要小看微波爐，選對差很多，Panasonic微波爐就是生活中的省時省力王。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺85折！Panasonic 國際牌 無纏結毛髮吸塵器

原價$18,900 ↘ 2/6~2/8快閃價$15,888

有養寵物或長髮族一定懂，吸塵器最怕卡毛卡到懷疑人生。這台Panasonic吸塵器主打無纏結設計，就算是頭髮、貓毛、狗毛吸進去也不會卡刷頭，用起來很有感。重量輕到單手也OK，無線設計拿起來就吸，家裡任何角落都不放過。隨手吸個兩分鐘，地板乾淨到可以赤腳走，生活質感躍升完全不同檔次。在2/6~2/8期間，這台國際牌吸塵器下殺85折，限時只有3天。

