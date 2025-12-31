Panasonic 電視 65 吋 旗艦機種 Z95B 完整實測：亮度、畫質與音效表現
【APPLEFANS 蘋果迷報導】如果你在找一台「畫質真的有感升級」的電視， Panasonic 在 2025 年推出全新 電視 65 吋 Z95B ，主打結合高亮度與 OLED 純黑優勢，其實蠻值得注意的。它把 OLED 一直以來最強的純黑優勢保留下來，同時又把亮度拉高到接近 Mini-LED 的等級，實際看起來會更亮、更有衝擊感，再加上它本身就內建 Technics 調校的音響，音效表現比一般電視好不少。
Panasonic 電視 65 吋 旗艦機種： Z95B 完整實測
這幾年買電視真的越來越難選，一邊是亮度很猛的 Mini-LED，一邊是畫質乾淨、黑得漂亮的 OLED，兩邊各有支持者。很多人其實卡在一個問題：到底要亮一點，還是要畫面漂亮一點？
Panasonic 在 2025 年推出的 Z95B ，就是想直接解決這個選擇題。它主打把 OLED 的純黑優勢保留下來，同時把亮度大幅拉高，讓畫面看起來更接近 Mini-LED 的震撼感，再加上內建升級過的音響系統，希望做到「畫質跟聲音一次到位」。
這支影片內容會帶大家快速了解 Z95B 的重點特色，也會順便整理同品牌的 W95B、W80B 各自適合什麼樣的使用情境，讓你在選擇的時候，可以更清楚自己該選哪一台，不用只靠規格表猜來猜去。
