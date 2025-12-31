Panasonic 電視 65 吋 旗艦機種 Z95B 完整實測：亮度、畫質與音效表現

【APPLEFANS 蘋果迷報導】如果你在找一台「畫質真的有感升級」的電視， Panasonic 在 2025 年推出全新 電視 65 吋 Z95B ，主打結合高亮度與 OLED 純黑優勢，其實蠻值得注意的。它把 OLED 一直以來最強的純黑優勢保留下來，同時又把亮度拉高到接近 Mini-LED 的等級，實際看起來會更亮、更有衝擊感，再加上它本身就內建 Technics 調校的音響，音效表現比一般電視好不少。

Panasonic 電視 65 吋 旗艦機種： Z95B 完整實測

這幾年買電視真的越來越難選，一邊是亮度很猛的 Mini-LED，一邊是畫質乾淨、黑得漂亮的 OLED，兩邊各有支持者。很多人其實卡在一個問題：到底要亮一點，還是要畫面漂亮一點？

Panasonic 在 2025 年推出的 Z95B ，就是想直接解決這個選擇題。它主打把 OLED 的純黑優勢保留下來，同時把亮度大幅拉高，讓畫面看起來更接近 Mini-LED 的震撼感，再加上內建升級過的音響系統，希望做到「畫質跟聲音一次到位」。

這支影片內容會帶大家快速了解 Z95B 的重點特色，也會順便整理同品牌的 W95B、W80B 各自適合什麼樣的使用情境，讓你在選擇的時候，可以更清楚自己該選哪一台，不用只靠規格表猜來猜去。

完整評測影片內容：https://youtu.be/7zr2XG7YuH4

▪️ Panasonic 智慧顯示器官網詳情 ：https://pse.is/8hc96u

🌟 限時優惠，即日起至 2026/2/26，購買 Panasonic 指定智慧顯示器機種，登錄送 4K Apple TV 👉 瞭解詳情 https://pse.is/8hc8pg

※ 本影片中演示之電視畫面內容由 CATCHPLAY+ 授權 Panasonic TV 開箱使用。

※ 本影片中之遊戲內容取自《極限競速：地平線 5》，經授權使用。透過 Xbox Game Pass 暢玩《極限競速：地平線 5》等數百款高品質主機、PC 遊戲，詳情請造訪 Xbox 官方網站。

