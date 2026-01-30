PANDORA用鑰匙與鎖確認關係 情人節的Unlock Love

PANDORA 2026情人節系列新品以鑰匙與鎖貫穿這個浪漫日子。（PANDORA提供）

在西洋情人節的傳說中，每一顆心都是一座靜待開啟的密室。而「鑰匙」，自古以來便被賦予了守護與賦予權力的浪漫意涵，戀人們將姓名刻在鎖上扣住永恆，再將鑰匙投入深水，象徵此生不再游移。因此，在愛情的語言裡，交出一把鑰匙，不僅是分享空間，更是交出了通往心靈深處的唯一通行證。PANDORA今年以「Unlock Love」為靈感，將這份古老的信物化作現代設計，以鑰匙與鎖，成為情人節時彼此的確認。

粉色陶瓷心形掛鎖吊飾。NT$3,680（PANDORA提供）

可鐫刻心形黑繩滑扣手鏈。NT$3,280（PANDORA提供）

鑰匙象徵信任的開啟，而鎖則守護著專屬的溫柔。當兩者相遇，愛不再是懸浮的想像，而是一個被確認、被珍藏的瞬間。可鐫刻的心形鑰匙吊飾、在鑰匙孔刻有「YOURS」字樣的粉色陶瓷心形掛鎖，都讓愛在日常的舉手投足之間，成為一種自然存在、長久陪伴的深刻印記。

紫色脈輪之心戒指。NT$1,580（PANDORA提供）

幻彩心形鑰匙吊飾。NT$2,880（PANDORA提供）

