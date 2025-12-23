Pantone揭最新中性色趨勢 OVO京典衛浴新品「絲云灰」櫃體 打造新世代衛浴美學

記者 陳聖偉 / 報導

近年居家美學、空間風格成為大眾生活話題，格局、色系、材質趨勢也逐漸影響室內設計走向。國際色彩權威 Pantone 近日公布多款「無季節限制」的全新中性色調，包含溫潤如羊毛般的米色與透光感帶灰調的白色，成為2026年空間設計關注焦點。知名台灣衛浴品牌 OVO京典衛浴指出，這股輕柔色彩風潮也吹到衛浴等使用頻率高的住宅場域，將成為設計師與業主挑選色系時的優先選擇。

略帶灰色調的奶茶系新色「絲云灰」，既呼應色彩趨勢又契合大眾喜好。（OVO京典衛浴提供）

年度設計焦點「無季節中性色」 OVO新色「絲云灰」營造安定、耐看衛浴氛圍

OVO京典衛浴觀察，米色、大地色、灰階等低飽和色調跨越年齡與喜好界線，易與石紋、木質板材、金屬配件等搭配，加上帶給人放鬆感，一直是衛浴空間的熱門指定色，深受顧客青睞。順應趨勢，OVO近日也推出全新「絲云灰」櫃體系列，以霧感奶茶色為基底，強調高包容性、耐看的特色，能自然融入日系、北歐、輕奢等不同裝潢風格，為衛浴帶來安定、療癒的視覺感受。

「無季節中性色」跨越年齡與喜好界線，絲云灰、暖米、靜灰等新色塑造安定感衛浴。（OVO京典衛浴提供）

25 坪以下小宅漸增 空間利用成最大課題

色彩趨勢之外，國內住宅型態的變化也成為衛浴設計的重要推力。根據內政部統計，全台住宅平均買賣面積十年間減少約兩坪，而近十年的房屋稅籍25坪內小宅已超過38.5％，顯示中小坪數逐漸成為主流。空間縮小後，各場域空間講究坪效更為明顯，也推升機能整合與色彩一致性的需求。

OVO京典衛浴表示，現有空間受限是新屋或老宅近年的共同課題。衛浴作為高使用頻率的區域之一，以老屋翻新為例，常需從管線、動線等基礎「砍掉重練」；小坪數新成屋則更講究收納形式、設備搭配的使用動線等常見的裝修訴求。因此，該品牌另設小空間產品線，包含寬度小於50公分的臉盆浴櫃組、具前側開放收納空間的櫃體，或能增加通透感的雙鏡面收納櫃等多元樣式，協助使用者在有限條件下，最大化舒適度與機能性。

在坪效與風格兼具的需求提升下，民眾對衛浴設備的期待也從單一功能，轉向追求整體美感。OVO強調，無論是重視格局配置、裝潢風格或使用習慣，唯有設備、材質及色系三者協調，才能在原有條件中呈現接近顧客理想的生活樣貌。

小宅漸增，更需透過衛浴規劃放大空間，「客製化服務」將限制迎刃而解。（OVO京典衛浴提供）

從豪宅到小屋 消費者趨向衛浴規劃高彈性化

作為目前國內唯一提供衛浴客製化的品牌，OVO京典衛浴亦持續強化其產品特色。從浴櫃、鏡櫃、檯面等，皆提供各尺寸、造型及色系選擇，例如絲云灰、木質、黑白灰等不同量身設計方案，創造衛浴空間彈性，並確保每一規劃都能貼近顧客需求。 品牌表示，透過合適的色系組合與機能兼顧，不論是小宅的空間運用提升或大坪數的風格塑造，打造兼具質感與療癒感的居家空間，讓衛浴真正成為生活中的放鬆角落。