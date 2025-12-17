Pantone 2026代表色「雲舞白」精品包包盤點！Lady DIOR、miu miu手袋溫柔簡單又高級！

【文／Beauty美人圈．Arollin】



Pantone 作為全球聞名的色彩權威機構，每年年底都會公布年度代表色，2025 年的代表色為「摩卡慕斯色」色，具有身心健康、舒適和諧等撫慰人心的概念；而 Pantone 日前也正式公布了 2026 年代表色為 11-4201 「Cloud Dancer 雲上舞白」，象徵著平靜的力量，鼓勵真正放鬆與專注，讓思緒漫遊，創意得以呼吸，為創新騰出空間。這種簡單又高雅的白色調，在穿搭上也是經常出現的百搭色系，本篇精選「雲朵白包包」推薦，款款都是秋冬必備！快往下參考看看，跟上 2026 代表色吧！

2026 代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」代表什麼？

Pantone 2026 年代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」，象徵在快速變動的時代裡，我們重新擁抱「靜」的力量。這抹輕盈、通透的白色像一張空白畫布，鼓勵人們放下舊有框架，為創意與新觀點騰出空間。它所營造的純淨氛圍，不只是視覺上的清爽，更是一種心靈上的整理，幫助我們遠離外界喧囂、回到專注與平衡。在追求簡約與自由思考的潮流下，Cloud Dancer 彷彿帶來一份清晰承諾：以更柔和、更沈靜的方式，重新構想未來與自我。

廣告 廣告

Pantone 2026 年代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」圖片來源：IG @pantone @viewpointcolorstudio

雲朵白精品包款推薦：DIOR Lady D-Joy 中型包 奶白色（Jisoo 同款）

官網售價：NT$175,000

DIOR 的 Lady D-Joy 奶白色中型包是 BLACKPINK 成員 Jisoo 同款，霧奶白羊皮配上經典 Cannage 藤格紋，細節滿滿又不會過度張揚，淡金色 D.I.O.R. 吊飾更是優雅又耐看。包款附上皮革肩帶與金屬鍊帶，手提、肩背、斜背都好搭，無論日常上班或精緻約會都能撐起整套造型。容量表現也很剛好，放手機、卡片、小物完全沒問題。整體就是那種看似低調、卻越看越高級的精品包。

DIOR Lady D-Joy 中型包 奶白色，NT$175,000 圖片來源：IG @sooyaaa__

雲朵白精品包款推薦：YSL LE 5 À 7滑面皮革迷你手袋 復古白色（Rosé 同款）

官網售價：NT$54,220

YSL 的 LE 5 À 7 是 BLACKPINK 成員 Rosé 同款，以滑面小牛皮打造，質感光滑細膩，又帶點復古奶白色調，整體氣質柔和又高雅。它保留了經典簡約輪廓與標誌性 Saint Laurent Cassandre 金屬扣，兼具質感與實用性。尺寸精巧，非常適合放手機、錢包、唇膏等必備小物，是外出、約會、城市通勤都百搭的款式。

YSL LE 5 À 7滑面皮革迷你手袋，NT$54,220 圖片來源：IG @roses_are_rosie

雲朵白精品包款推薦：miu miu Matelassé 納帕軟皮掛肩袋（張員瑛同款）

官網售價：NT$72,000

miu miu 的 Matelassé 納帕軟皮掛肩袋，曾出現在品牌代言人張員瑛的私服搭配中！Matelassé 納帕軟皮掛肩袋，採用品牌標誌性的 Matelassé 工藝，以柔軟納帕皮革打造出立體絎縫質感，讓整體包型看起來既有份量又不沉重，貼近身形卻能保有優雅輪廓。且附了可拆除鏈條與可調校皮革肩帶，讓你能肩背、斜背，甚至手提都百搭；容量適中，適合放手機、錢包與幾樣日常小物，對通勤、約會、城市出遊都超方便。

miu miu Matelassé 納帕軟皮掛肩袋，NT$72,000 圖片來源：IG @for_everyoung10

雲朵白精品包款推薦：CELINE TEEN CELINE LULU 手袋 奶白色

官網售價：NT$63,000

CELINE 的 TEEN LULU 奶白色手袋，用柔軟粒面小牛皮，帶著微霧感的奶白色，低調卻超有質感，給人一種溫柔又優雅的氛圍。迷你尺寸設計，手提、肩背或斜背都能輕鬆駕馭，容量剛好放手機、錢包和幾樣日常小物，日常通勤或約會都很適合。包型圓潤柔和，沒有浮誇裝飾，細節處又展現品牌精緻工藝，散發「安靜奢華」感。整體既輕巧又有存在感，是想要低調奢華又百搭的雲朵白精品包首選。

CELINE TEEN CELINE LULU 手袋，NT$63,000 圖片來源：CELINE

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

Dior「日本限定」皮夾全整理：最新色號、短夾款式、差異與必買清單一次看！

2025精品包推薦！下半年誰是包王？最新話題款一次看：PRADA Galleria、MK詢問度超高！