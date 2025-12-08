上週Netflix才剛宣布將以827億美元收購華納兄弟探索 (WBD) 的影視及串流資產 (亦即不包含探索頻道等內容)，這場好萊塢世紀聯姻立刻殺出了「程咬金」。不滿華納兄弟探索董事會決定的派拉蒙 (Paramount) 正式發動惡意併購 (hostile takeover)，直接繞過董事會向華納兄弟探索股東提出總價高達1084億美元的全現金收購要約。

攔截Netflix！派拉蒙發動1080億美元惡意併購華納兄弟探索，以每股30美元全現金對決

每股30美元全現金交易 vs. 每股27.75美元混搭，派拉蒙要「整碗端走」

派拉蒙提出的最新報價為每股30美元全現金，該要約將於1月8日到期。相較之下，華納兄弟探索董事會上週一致通過的Netflix報價為每股27.75美元 (其中包含每股以23.25美元現金與價值4.5美元的股票計算)。

除了價格與支付方式的差異，雙方對於收購範圍的歧見更是關鍵：

• Netflix：只想要收購華納兄弟探索預計在2026年分拆後的「精華」資產，即串流 (HBO Max) 與工作室業務 (華納兄弟影業、電視與遊戲)，不包含傳統有線電視 (亦即探索頻道等內容)。

• 派拉蒙：意圖收購整個華納兄弟探索，包含其獲利能力下降，但仍具規模的傳統有線電視頻道 (Global Networks)。

批華納兄弟探索董事會估值「虛幻」，質疑未盡股東最大利益

派拉蒙在聲明中砲火猛烈，指責華納兄弟探索董事會推薦Netflix交易是基於對分拆後的有線電視公司 (Discovery Global) 給出了「虛幻的」 (illusory)未來估值，更忽略了該業務將被分配高額債務的風險。

派拉蒙透露，儘管在過去12週內提交了6次提案，華納兄弟探索卻從未進行有意義的談論。派拉蒙質疑華納兄弟探索管理層似乎過度偏袒Netflix的報價，因此決定直接訴諸股東，強調其全現金方案才是「明顯更優的替代方案」。

在資金方面，今年才剛被天舞傳媒以80億美元收購的派拉蒙，背後有甲骨文共同創始人Larry Ellison所屬家族，以及美國投資管理公司RedBird Capital Partners支持，並且獲得來自包含美國銀行、花旗與Apollo (Yahoo母公司)總計540億美元的債務融資承諾。

搬出川普當靠山？派拉蒙：我們監管風險更小

除了錢鬥，這場收購戰還牽涉到政治與監管角力。派拉蒙高層主張，相較於Netflix合併後將擁有龐大的串流市佔率，派拉蒙與華納兄弟探索的結合在監管上將面臨較小阻力。

這一點似乎得到了美國總統川普 (Donald Trump) 的「助攻」。川普不久前才剛公開評論Netflix此筆收購案，直言這可能會是個問題。而派拉蒙似乎正試圖利用其相對較小的規模以及與新政府的關係，來說服股東接受這筆看似風險較低、現金更充裕的交易。

