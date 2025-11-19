「Parasocial」入選劍橋詞典年度詞彙

數以百萬計的粉絲能夠與泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）坦白式的歌詞產生共鳴，這些歌詞涉及戀愛、心碎與渴望。心理學家表示，這種共鳴促使粉絲與明星之間產生「Parasocial」（準社交，擬社交互動）的聯繫。 [Getty Images]

「Parasocial」（準社交，擬社交互動）當選劍橋詞典的年度詞彙，定義為某人與一位素未謀面的名人之間產生的一種關係。

譬如，當歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）與美國橄欖球運動員特拉維斯·凱爾西（Travis Kelce）宣布訂婚時，粉絲們表現出了對這種「準社交」關係的興趣。

這個詞可以追溯到1956年， 當時美國社會學家觀察到電視觀眾與螢幕上的人物之間存在著「準社交」關係。

主編科林·麥金托什（Colin McIntosh）表示，該詞匯最近被用來描述「人與非普通人（例如名人）之間的一種關係」。

他補充說：「這個詞最初是作為學術用語而創造的，並且在相當長的一段時間裡僅限於學術領域。」

「直到最近，它才逐漸轉變為流行語之一，而這也是受到社交媒體影響的詞彙之一。」

柯林·麥金托什說：「如果詞典編纂者認為一個新詞不只是曇花一現，他們就會將其收錄進詞典。」 [Mousumi Bakshi/BBC]

劍橋詞典中給出的其他例子莉莉·艾倫（Lily Allen）的分手專輯《西區女孩》（West End Girl），這張專輯體現了人們對她愛情生活的準社交興趣；以及與人工智慧（AI）機器人之間準社交關係的出現，人們將機器人視為知己、朋友或浪漫伴侶。

播客主持人坦白式的表達方式，被認為在某種程度上取代了真正的朋友，並促進了「準社交」關係的形成。

在YouTube明星「IShowSpeed」將一位過度痴迷的粉絲封鎖，並稱其為自己的「頭號準社交者」後，劍橋詞典觀察到查詢這個詞的人數激增。

傑西卡·倫德爾說：「準社交行為不僅僅是痴迷；它幾乎是確信，這個人了解你，就像你了解他一樣。」 [Mousumi Bakshi/BBC]

這個詞最初由芝加哥大學社會學家唐納德·霍頓（Donald Horton）與理查德·沃爾（Richard Wohl,）提出。他們觀察到，電視觀眾與螢幕上的人物建立了「準社交」關係，這種關係類似於他們與「現實」家人和朋友之間所形成的關係。

他們注意到，迅速發展的電視媒介將演員的面孔直接帶入了觀眾的家中，使他們成為人們生活中固定的存在。

資深編輯潔西卡·朗德爾（Jessica Rundell）表示：「我們不是來判斷什麼是好詞、什麼是壞詞，或它是否有效——更重要的是它能否經得起時間考驗，以及人們是否在各處使用它。」

劍橋詞典的新收錄詞彙還包括「skibidi」、「delulu」和「tradwife」。

