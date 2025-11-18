「Parasocial」獲選年度代表字 描述現代情感單向多來自想像

流行樂天后泰勒絲宣布與美式足球員凱爾西訂婚，全球粉絲紛紛獻上祝福，程度甚至如同面對親密家人或好友一樣。

粉絲艾瑪說道，「我從6歲開始就聽泰勒絲的音樂了，我看到她每段關係開始，然後結束，開心走出陰霾，我覺得她值得真愛。」

儘管彼此從未真正面對面互動，也沒有建立實質的情感連結，很多人仍會對憧憬或信任的偶像、名人與網紅產生單向的心理依附，甚至這種情感對象可能是虛擬的 AI 聊天機器人，也足以讓人獲得安慰與陪伴的感受。受到社群媒體與演算法推播的影響，這種現象愈來愈普遍。

廣告 廣告

英國劍橋辭典因此選出「擬社交關係（Parasocial ）」作為 2025 年度代表字，反映現代社會中愈來愈多人將情感寄託建立在單向關係上的趨勢。

而這和社群媒體深入人們的生活大有關聯，劍橋辭典這次收錄的新語詞多半和社群媒體文化和生成式AI廣泛使用有關，像是具影響力的語詞有slop，指的是低品質的網路內容，特別是指AI生成的資料；memeify，說的是某個事件、圖像或人物的「迷因化」。

劍橋今年收錄了6千多個新語詞，包括skibidi，是指網路迷因字，表示「很酷」、「糟糕」，有時甚至沒有固定的含義；而delulu源自於delusional，形容活在幻想世界，對事物抱持著不切實際的期望；另外還有tradwife，是traditional wife的組合新創字，是在Instagram和TikTok上流傳的爭議性熱潮，倡導女性該回歸傳統性別角色的一種用字。

劍橋辭典編輯表示，只有具持久性的詞彙才會被收錄，而今年的選字也顯示，社群媒體與網路文化對現代語言演進的重大影響。