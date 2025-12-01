Pasadena與臺南市立安南醫院 攜手推廣AED急救教育





帕莎蒂娜國際餐飲集團（Pasadena）攜手臺南市立安南醫院、臺南市政府衛生局及財團法人傳壽醫療基金會，自12月1日起為期3週，於安南醫院門診大樓1F大廳共同推動《搶救古都的心跳聲》公益活動，期望透過親身體驗，使更多民眾能在短短數分鐘內掌握 AED（自動體外體顫器）操作要領，於關鍵時刻守護自身與他人的生命。

在為期3週（12/1-19）的活動期間，安南醫院將在門診大樓一樓大廳，於週一至週五上午9點至11點30分，設置「ABC來電小站」，來院就醫的民眾或民眾家屬在等候看診、抽血、領藥時，可以利用5分鐘的時間到來電小站認識傻瓜電擊器，並學習如何操作。

學會這一技之長的民眾將可獲得由「財團法人傳壽基金會」所贈送的精美小禮物，同時每日抽出3名幸運救難英雄，可獲得帕莎蒂娜麵包坊「300元麵包券」，可謂「一舉三得」！

為了讓急救教育能夠更為普及，本次的活動還將找尋台灣年齡最小與最大會操作「傻瓜電擊器(AED)」的「救難小英雄」與「救難大英雄」予以表揚並各贈與1000元麵包券。歡迎有志成為救難英雄的市民朋友們，一起來挑戰！

Pasadena 表示，本次活動的核心理念，是希望透過跨機構合作讓 AED 教育走入社區與日常生活。愈多民眾能掌握急救技能，發生緊急事件時即能於黃金救援時間內發揮關鍵影響力。未來，Pasadena 也將持續投入公益與健康倡議，與市府、醫療團隊共同守護古都的心跳聲。

