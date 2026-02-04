黃仁勳90兆美元的豪賭｜達梭系統與NVIDIA打造史上最具規模的工業級AI經濟體

看好AI在認知領域的應用前景，達梭系統和NVIDIA 宣佈建立長期戰略合作夥伴關係，打造價值90兆美元的工業級AI經濟體，用意希望能為各行業的關鍵任務型人工智慧建構共享的工業架構。

在 3DEXPERIENCE WORLD 2026 的主題論壇上，早在 25 年前便展開合作的兩大企業，進行了史無前例的長期戰略合作，準備迎接新一波工業化浪潮。達梭系統執行長 Pascal saloz 邀請從台灣飛抵休士頓的NVIDIA 執行長黃仁勳（Jensen Huang），共同宣布進行史上規模最大的技術整合。

廣告 廣告

達梭系統執行長 Pascal saloz 指出，達梭系統過去近 30 年的時間裡，率先使用虛擬孿生技術對世界進行建模和模擬，而 NVIDIA 則幫助將其變為現實，如今兩間公司將進行全面性的合作。

達梭系統旗下OUTSCALE品牌正在部署AI工廠，雙方早在一年前就開始啟動這項計劃，預計今年 6 月就完成部署。OUTSCALE AI工廠將在三大洲利用NVIDIA最新的AI基礎設施，為3DEXPERIENCE平台運行AI模型提供更多功能，同時保障達梭系統客戶的資料隱私、智慧財產權保護和自主權。

Pascal saloz 表示，雙方合作的首要任務是自身內部的發展與模型的訓練，整個產業正朝向人工智慧轉型，達梭系統必須利用更具規模的能力來訓練模型。他舉例說明：「我認為我們和 NVIDIA 攜手正在打造知識工廠，並透過加速AI運算，為我們的合作夥伴提供虛擬孿生驅動力，這是一種加速器，不管公司規模大小，都可以幫助驗證你的決策，讓錯誤決策在變成代價高昂的失敗之前，將其消除，我們還可以幫助你建立新的解決方案類別，也就是『軟體定義產品』。」

黃仁勳說：「這是我們兩人首次探討價值 90 兆美元的實體人工智慧產業模型（Physical AI World Foundation model）。這是人工智慧領域所有機會當中，最大的一塊。」他還打趣的說：「我是第一次看到法國人（指Pascal saloz）這麼興奮。」

Pascal saloz 指出，雙方的合作關係幾乎涵蓋了所有不同的工業系統，雙方已經開始建造人類史上最大規模的工業基礎設施，它耗資數十萬億美元，未來 10年，這數據接近100兆美元，它的規模相當大，幾乎含了所有行業，未來希望向雙方共同服務的客戶開放，橫跨的產業別包括航空業、醫療保健業、消費品、奢侈品、資本密集型產業，以及服務業等。

針對促成雙方合作的原因，黃仁勳回應，NVIDIA 是一間電腦公司、也是一間虛擬孿生公司，一切都建立在運算平台之上，所以運算平台一但發生了根本性的變革，那麼作為長期合作夥伴的達梭系統所打造的虛擬世界將帶來新的機遇，在這些平台轉變過程中，客戶們將可以做更多事情，這是 60 年來最深刻的運算平台變革。第二點，黃仁勳強調雙方是「 1/4 世紀的朋友了」，雙方都認同平台轉型和人工智慧讓很多事情發生了根本性的變化，所以彼此很快的就達成了深度合作關係的共識。

「我們正在把所有東西整合在一起」，黃仁勳提到晶片廠、超級電腦行業與 AI 伺服器產業等三個不同的巨型產業正在朝向同一個方向發展，當晶片生產完成會被送到另一間工廠，由此誕生的就是一部部超級電腦。這些超級電腦將被送到人工智慧工廠，而NVIDIA正在打造的是人類史上規模最大的工業基礎建設工程，為的就是確保一次性成功。

NVIDIA 正在採用達梭系統基於模型的系統工程 (MBSE) 來設計AI 工廠，首先從NVIDIA Rubin 平台開始，然後將其整合到NVIDIA Omniverse DSX Blueprint中，以實現大規模 AI 工廠部署。

該基礎設施將利用 NVIDIA 的開放模型和庫為達梭系統公司的工業虛擬孿生提供支持，從而在生物學、材料科學、工程和製造領域開啟新的機會：

推廣生物學和材料研究 ：NVIDIA BioNeMo 平台結合BIOVIA科學驗證的世界模型，將加速新分子和下一代材料的發現。

AI驅動的設計與工程 ：SIMULIA AI基於虛擬孿生，利用NVIDIA CUDA-X 和AI，將使設計師和工程師能夠準確、即時地預測與判斷結果。

適用於每個工廠的虛擬孿生 ：NVIDIA Omniverse 實體 AI 整合到DELMIA全球生產系統的虛擬孿生中，實現了自主的、軟體定義的生產系統。

虛擬夥伴協助達梭系統使用者：3DEXPERIENCE 平台結合了 NVIDIA AI 技術和 NVIDIA Nemotron 以及達梭系統的產業世界模型，使虛擬夥伴能夠深入了解產業背景，以工業級效率提供值得信賴、可操作的情報。

以機器人、AI 為例，他們已經被廣泛應用在各個領域，然而世界上大多數的行業都還未實現自動化。黃仁勳點出根本原因在於，世界上多數主導著全球供應鏈的公司、企業，他們要讓機器人處理的任務太過龐雜，尤其很多都需要太多的關鍵技術。對於他們而言，多數的公司所設計的機器人只能被專門編程來做一件事情。然而像是汽車產業，他們不再像以前那樣使用需要明確編程的笨機器人了，他們需要真正擁有人工智慧技術的機器人、他們可以學習、可以成長，就像人類一樣，而這就是工業的未來。

現場也有媒體詢問這樣一來，人類最終是否會被機器人所取代？

黃仁勳指出，懂得使用人工智慧的公司，實際上會大幅提升他們在產業的地位跟影響力，因為他們能夠做更多事情。懂得使用人工智慧的設計師、人工智慧工程師將成指數級成長，就像達梭系統發表的AURA、LEO、MARIE一樣，對於工程師、科學家而言，這些助理將成為他們的夥伴，反而是虛擬工程師的數量會成指數型激增，而這些懂得使用 AI 的人們，將在公司更具有影響力，因為他們將成為該公司巨大成長背後的動力。

在共同聲明當中，Pascal saloz 指出，「我們與 NVIDIA 攜手構建行業世界模型，將虛擬孿生和加速計算相結合，幫助行業更有信心地設計、模擬和運行生物學、材料科學、工程和製造領域的複雜系統。此次合作將為工業人工智能奠定新的基礎，該基礎從設計之初就值得信賴，並能夠將創新規模化應用於整個生成型經濟。」

不過，Pascal saloz 提出另一個很重要的事情，那就是知識產權的問題，當工程師利用 AI 在執行任務時，知識產權屬於誰、該如何被保障，這是一件很重要的事情。

大家可以試著思考，當這些人工智慧的運算能力被這項合作「加速了」，這些公司、企業已經擁有能夠比以前大100倍、1000倍，甚至百萬倍的規模進行工作，那麼各行各業又會朝向哪個方向發展？

黃仁勳說：「我們正在歷經一場顯而易見的工業革命，這是一項影響許多產業生產力的基礎性技術變革。」過去那些預先渲染或者離線模擬的AI，現在將變成你一直以來所擁有的虛擬孿生，所有的機器人都會串聯在一起，讓他們在工廠即時運作，進而打造出色的產品，這些在未來五～十年，都將會有非凡的改變。