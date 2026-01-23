PASEO百拭柔 4層衛生紙大升級！上市引爆熱烈話題 限時滿額抽一年份衛生紙
近年來衛生紙市場持續升級，消費者對於生活用品的要求不再只停留在「夠用就好」，從過去主流的兩層衛生紙，逐步演變為三層衛生紙成為市場大宗，顯示「厚度」與「韌度」已成為選購衛生紙的重要關鍵指標。隨著需求再度進化，賣場中也開始出現四層衛生紙的新選擇。近期，高端衛生紙知名品牌「PASEO百拭柔」趁著三層衛生紙累積的高人氣，在家樂福推出全新產品「PASEO百拭柔 4層頂極舒柔抽取式衛生紙」，主打加倍厚實與柔韌兼具的使用體驗，產品一上市便引發消費者高度關注，在市場上掀起熱烈討論。
在早已競爭激烈的三層衛生紙市場中，「PASEO百拭柔」憑藉高CP值與特別柔韌的紙質表現，成為許多消費者購買的首選。除了大受好評的三層衛生紙，PASEO旗下「EDI超純水低敏濕式衛生紙」，其結合乾濕的潔淨搭配，在市面上相當少見，也是許多人居家提升品質的標配組合，另一款「4層精巧手帕紙」同樣深受消費者喜愛，以便利攜帶與強韌厚實的觸感，成為外出隨身用品中的熱門款式。證實了市場對高階紙品有所期待後，「PASEO百拭柔」今年進一步升級，推出「4層頂極舒柔抽取式衛生紙」，引發市場的討論與關注，也可預見各品牌四層衛生紙的消費戰場已默默開打！
四層衛生紙最大的賣點，莫過於紙張的厚度與韌性，PASEO 4層頂極舒柔抽取式衛生紙憑藉獨創雙高3D技術，打造出獨家的蓬蓬兔壓紋，把柔韌4倍提升。
透用100% PEFC全球最大環保林木驗證的原生紙漿製成，保留了紙質的柔軟，把不易破、不留殘屑與4層極致厚柔的各種特質完美呈現出來。
同時，搭配全新速散配方，經實驗證實，5秒速散，相較於他牌，PASEO遇水攪拌後分散速度更快，沖馬桶也不怕塞。
PASEO 4層頂極舒柔抽取式衛生紙剛上市，便以厚度、韌性以及搭配買一送一超殺優惠活動高CP值等優勢，展現超越各品牌四層衛生紙的表現。為回饋消費者支持，PASEO同步推出限時活動，在家樂福賣場活動，即日起至2月24日購買全品牌系列，包含PASEO、倍潔雅、唯潔雅、優活單筆消費滿499元並登錄發票，即有機會抽中一年份「PASEO百拭柔 4層頂極舒柔抽取式衛生紙」，共50名。
「PASEO百拭柔」此次新品不僅成功吸引市場目光，且再次鞏固其在高檔衛生紙市場中的領先地位，同時，也提供民眾生活上的奢華小確幸。
