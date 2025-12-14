PASIWALI嗨翻台東森林公園
原民會連續第八年在臺東辦理「二○二五Taiwan PASIWALI Festival」，十二月十三日起一連兩天在臺東森林公園舉辦（見圖），首日包括張震嶽AyalKomod、來自泰國NIXSA等歌手及樂團演出，吸引逾五萬民眾欣賞，嗨翻臺東森林公園，臺東縣長饒慶鈴感謝原民會第八年將演唱會辦在臺東，希望以音樂跟世界做朋友。
十三日下午五點由阿布絲·塔娜比瑪表演打頭陣，不過中午以後森林公園湧入人潮，張震嶽AyalKomod壓軸演出，嗨翻觀眾。原民會主委曾智勇及三位副主委、臺東縣長饒慶鈴、立委伍麗華、莊瑞雄等人陪伴大家，享受台上歌手演唱，不少觀眾在演出者帶動下，在舞台前或兩旁跳起原民舞蹈，台上台下互動熱烈。
原民會主委曾智勇表示，PASIWALI是阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，也是臺灣孕育許多原住民族的地方，第八年在臺東舉辦，感謝臺東縣政府提供優質場地。
今年PASIWALI以「We are the champions X出力」為核心，接續在世界原住民族傳統運動會後辦理，PASIWALI音樂節吸引國內外樂迷與無數遊客關注及分享，期許活動持續作為原住民族歌手、樂團、舞團進行交流的重要平台，提升臺灣原住民族文化在國際間能見度並擴大影響力。透過活動，帶動部落青年返鄉，攤商與周邊業者感受人潮湧入帶來的商機，實踐文化與觀光結合效益。
縣長饒慶鈴指出，用原住民樂舞與世界打招呼，讓台東原住民音樂與世界連結。臺東原住民人口近八萬人，是全國比例最高，佔全縣三分之一，縣內共七個原民族群，是族群最多縣市，因此，提升與創造原住民音樂與世界接軌，推動造舟文化及參與太平洋藝術節等，打造「南島文化原鄉」，感謝原民會連續八年將演唱會辦在臺東，也希望Taiwan PASIWALI Festival在臺東是每年舉辦的活動。
原民會進一步說明，二○二五PASIWALI在臺東森林公園辦理，連續兩天邀請海內外表演者，由地方樂舞團隊、重量級樂團組合與新生代歌手輪番登場，集結至少十六組表演者，舞踊集團、Tamariki Poerani大溪地舞團、娜麓灣樂舞劇團、瑪蘭部落青年傳唱隊、阿布絲·塔娜比瑪、張淦勛Giyu Tjul-javiya、原始林樂團、姑慕·巴紹、NIXSA、Anslom、拉貨櫃、巴查克與他的姊妹們、OTYKEN、桑布伊、張震嶽AyalKomod、溫嵐等，展現多元風貌與創作能量，透過跨地區、跨世代、跨風格音樂，以聲音演繹力與美，撼動人心。
現場設置五座部落屋，提供沉浸式文化體驗，結合六十五家原住民族餐食與手作商品，促進地方經濟發展，歡迎前來臺東森林公園享用美食，體驗原住民族樂舞。
