PASIWALI邁入第8屆 首屆主題曲競賽頒獎

圖▲PASIWALI邁入第8屆，主題曲競賽頒獎合照。

【記者張嘉誠／綜合報導】

由原住民族委員會主辦的「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，今年邁入第8屆，將於12月13日至14日在臺東森林公園盛大登場。自107年首屆舉辦以來，PASIWALI音樂節已成為臺灣原住民族音樂文化的重要平台，持續打破地理藩籬，促進跨國交流，並深受各界支持與喜愛。

此屆音樂節擴大邀請來自世界各地的原住民族表演者，演出陣容橫跨不同世代，集結至少16組音樂人，曲風涵蓋傳統、現代、經典與流行，展現原住民族音樂的多元性與世代共榮。現場並設置5座部落屋，提供沉浸式文化體驗，結合65家原住民族特色餐食與手作商品，促進地方經濟發展。

此次亦首度舉辦主題曲創意競賽，選出金獎、銀獎及評審團特別獎三名得主，並頒發獎金，透過主題曲旋律宣告PASIWALI音樂節即將登場，為活動增添創意與期待。

圖▲2025PASIWALI主題曲徵選 金獎得主-王湘芸。

圖▲2025PASIWALI主題曲徵選 評審團特別獎-張杰。

原民會表示，期盼PASIWALI音樂節能成為原住民族歌手、樂團、舞團進行國際交流的重要平台，持續提升臺灣原住民族音樂文化在國際間的能見度與影響力。邀請民眾共襄盛舉，於12月13日至14日前往臺東森林公園，一同感受原住民族音樂魅力、樂舞風采與文化美食。

音樂節日期：12月13-14日（星期六、日）13:00開放入場，

部落屋互動時間：13:30-20:00，PASIWALI大舞台演出時間：17:00-22:00。

活動最新消息請至「Taiwan PASIWALI Festival」臉書粉絲專頁

