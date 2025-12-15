PASIWALI音樂節吸引7萬人參與 原民會強調環境維護到位

記者鍾和風/高雄報導

針對今（15）日媒體報導「Taiwan PASIWALI Festival國際原住民族音樂節」結束後台東森林公園環境遭質疑一事，原住民族委員會特此澄清，本次音樂節兩日共吸引7萬人參與，會場內共設置流動廁所69座，場地亦規劃安全走道，以地繩標示通行方向，未來將再強化辨識度。

原民會表示，活動首日結束後即刻清理會場，以利翌日活動順利進場；兩日活動結束時，大多數民眾也自發整理垃圾，展現高度素質。部分報導所提脫序情形，實屬個人行為，不能因少數個人行為而與音樂節品牌掛上等號。絕大多數參與者皆遵循大會宣導，秉持尊重與熱情享受音樂。

廣告 廣告

「Taiwan PASIWALI Festival國際原住民族音樂節」兩日活動結束。(圖/原民會提供)

​

今年原民會與台東縣政府加強宣導，並獲民間業者自主響應尊重音樂活動的倡議，透過公私合作，讓活動平安落幕、圓滿成功。