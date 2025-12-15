PASIWALI音樂節落幕 台東森林公園處處垃圾、糞尿
〔記者劉人瑋／台東報導〕在台東森林公園為期2天的PASIWALI原住民族國際音樂節終於結束，噪音、垃圾還有場地外圍處處糞尿讓人最受不了，目前官方統計數字是6萬人，但粗估30、40間流動廁所顯然無法滿足需求，又因離原有廁所建物太近造成排隊人龍打結，許多人已找偏僻處解決，活動結束可見偏僻樹下處處用過衛生紙有如「白花滿地」，期間酒醉發生事端不少，而警方則表示，治安一切良好。
這2天爆滿的人潮和激情的氣氛讓現場的氣氛high到最高點，但因為遊客人數真的太多，現場的廁所不夠，許多民眾受不了，直接在戶外的樹叢下解決，原本青翠乾淨的森林公園，四處傳來尿騷味，令人做噁。
參加過數年活動的民眾表示，1、2年前到停車場太過昏暗才打開手機手電筒，燈光一亮只見「一排屁股映入眼簾」，隨之就是「屁股的主人們」到處逃竄、嬌斥「誰在開燈啊？還有沒有公德心？」原來都是女遊客已忍不住、找樹林解決，「本想道歉，但見一道不明液體流向自己腳邊，換自己想罵人」，但今年遊客卻跑到更遠的地方解決，「今年沒親眼見到，算是改善很多」。
再者，酒醉鬧事狀況也實在不少，有情侶吵架吵到2人掉進超過2公尺深的大排內，在眾人打燈兼錄影下仍停不下，最後還是靠著友人以人龍接力將2人拉上岸。警方昨在現場則表示，這2天治安、情況都很良好。
也有民宿業者直接在社群軟體發文「以後不接待PASIWALI的客人」，原來是有一位杜姓房客因泥醉還爬進隔壁房客浴室，最後好不容易才爬出，嚇壞原本的房客。
與一般活動相同，多數沒有營業、沾不上觀光財的民眾完全無感，甚至還有台東女中學生在Thread上直罵「要吵多久？」。主管單位表示，13日當天由於台東高中要考英聽，所以當天早上有稍微停了半天，下午就照樣音量全開「我在縣府開會也聽得到」。而當地1公里外的居民則表示，第二天才聽不清歌聲唱什麼。
活動的「地主」是台東縣府，主辦單位為原民處，林保科長李志鵬說，活動辦得太好、人太多，會再建議主辦單位適時增加流動廁所，而每次活動後都能很快解決完垃圾，相信公園很快可以恢復原本樣貌。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
