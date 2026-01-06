PASS恐斷炊！98萬通勤族受衝擊 吳思瑤：只要蔣市長1通電話

即時中心／温芸萱報導

TPASS通勤月票深受民眾喜愛，但中央政府總預算因藍白立委卡關未審，補助款無法撥付，面臨斷炊危機。但台北市長蔣萬安卻稱，應由行政院與立法院溝通，引發爭議。對此，民進黨立委吳思瑤今（6）日便在臉書直言解方其實很簡單，只要蔣萬安一通電話遊說國民黨立委別再擋案，讓總預算列案排審，TPASS問題即可迅速解套。

TPASS通勤月票上路後深受民眾歡迎，成為北北基桃通勤族不可或缺的交通政策。然而，本該在去年審完的中央政府總預算，卻因藍白立委聯手卡關，至今仍躺在立法院，導致TPASS相關補助款無法順利撥付，地方政府面臨「斷炊」危機。台北市長蔣萬安卻對外表示，應由行政院與立法院加強溝通，引發外界質疑。

對此，民進黨立委吳思瑤今日在臉書發文直言，「蔣市長，我來教您怎麼做！」她指出，解決TPASS問題，其實不必大費周章，「一通電話就pass！」，吳思瑤提到，蔣萬安預計12日將召集北北基桃四縣市首長開會，研商TPASS因總預算卡關恐怕斷炊的因應之道，但問題其實癥結明確。

快新聞／TPASS恐斷炊！98萬通勤族受衝擊 吳思瑤：只要蔣市長1通電話

吳思瑤指出，只要蔣萬安打一通電話就好。（圖／民視新聞資料照）

吳思瑤表示，北北基桃通勤族人數超過98萬，其中一半以上集中在這四個縣市，衝擊最大，蔣萬安會著急並不意外。不過，她也直言，與其再等一週、勞師動眾開會，不如採取更直接有效的方式，只要蔣市長親自致電、遊說國民黨立委別再阻擋預算，讓中央政府總預算能在程序委員會列案排審，問題立刻迎刃而解。

最後，吳思瑤強調，捨近求遠只會延誤時程，真正的解方其實近在眼前，快又有效率，「蔣市長，Why not？」





