PASVEX 2025機器人世界錦標賽 竹縣亞太美國學校登場

PASVEX 二０二五竹縣亞太美國學校登場，校方表示，此不僅是一場競賽，更是一場激發全球學子創新火花的國際盛會。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

提供來自世界各地的學生與創新技術提供競技與交流舞台，全球矚目的PASVEX 二０二五機器人世界錦標賽十八日傍晚在新竹縣亞太美國學校開幕，十九、二十日進行為期兩天競技，企業更贊助Viewsonic大螢幕，為賽事作實況轉播。

亞太美國學校校長朱家明表示，亞太美國學校憑藉卓越的教學實績，連續三年成功奪得美國、加拿大以外，全球唯一的世界級公開賽 VEX 機器人「Signature Event」主辦權。今年共有七十二支參賽，包括卅一支台灣隊伍與四十一支來自美國、澳洲、瑞士、日本、南韓、香港、澳門、泰國、新加坡、越南與中國共十二國的國際隊伍，顯示這項全球青少年機器人競賽的最高殿堂已受國際重視。

朱家明說，亞太美國學校核心使命在於培育下一代具備「全球視野」的 STEM（科學、技術、工程、數學）領域人才，機器人競賽不只是技術的硬實力對決，更是跨國界、跨文化的合作實踐。希望透過主辦世界級賽事，讓台灣學生在本土就能接軌國際，發展出足以應對未來的創新思維與實踐力。PASVEX 二０二五不僅是一場競賽，更是一場激發全球學子創新火花的國際盛會，讓世界看見台灣在科技教育領域的領航地位。

今年，PASVEX賽事再次使用Viewsonic 一百六十三吋智慧大螢幕，現場實況播放賽事進度，為選手和觀眾提供前所未有的賽事觀賞體驗。

開幕式邀請VEX亞洲區代表Andy Lee出席開幕式、美國喬治亞理工大學亞太區發展總監 Shelton Chan 演講，鼓勵在場所有的參賽選手。主辦單位也特別安排亞太美國學校學生帶來五分鐘精彩舞蹈表演，學生們結合充滿力量感的當代舞風，展現出除了科技專業外，具備藝術感知與團隊默契的多元風貌，活力四射的演出為緊湊的賽事注入人文藝術（STEAM）的軟實力，贏得全場國際選手的熱烈喝采。