Patagonia絨毛外套值得買嗎？解析GD同款Retro-X設計細節、尺寸建議與3款人氣推薦

穿什麼紅什麼的GD（G-Dragon），每次現身都能掀起不同的穿搭熱潮，最近他在機場被拍到身穿一件Patagonia經典Retro-X絨毛外套，米色厚實毛絨搭配紫色拼接口袋與撞色拉鍊細節，整體造型隨性卻充滿個性，在GD穿搭之前，這件外套早已是許多戶外玩家的愛用單品。

GD現身機場時以一身白色絨毛立領外套，搭配上香奈兒的太陽眼鏡與耳罩，再度展現出他將精品與一般品牌混搭的獨特個人風格，而他身上這件絨毛外套，也許大家都不會太陌生，就是熱門戶外運動品牌Patagonia的經典Retro-X Fleece Jacket絨毛外套。

Patagonia Retro-X Fleece Jacket絨毛外套，整體以米白色的短絨毛為主，光看就非常溫暖，右前胸口袋以及拉鍊細節的部分都是以撞色方式搭配，不僅色系上看來非常活潑，穿搭起來也很有造型感，搭配拉鍊口袋，高領設計能自由調整保暖度，略寬鬆的剪裁也讓穿著更舒適、好搭，實際穿起來不會太厚重，台灣冬天的溫度一件就非常適合，自1993年推出以來，就是品牌最具代表性的保暖外套之一。



Patagonia的Retro-X外套版型偏寬、偏中性設計，整體輪廓屬於「戶外感鬆身剪裁」，若想營造GD那種慵懶隨性的街頭感，可以選擇原尺寸（True to Size）或大一號穿出寬鬆層次感；若偏好日常通勤或搭配外套疊穿，則建議小一號會更俐落貼合。

品牌介紹

Patagonia創立於1973年，是來自美國加州的戶外品牌，以環保與永續理念聞名。品牌堅持使用再生材質製作服飾，並推行「Worn Wear」修補回收計畫，倡導「買得少、穿得久」。除了登山裝備外，Patagonia也深受潮流界青睞——從Retro-X、Better Sweater到Down Sweater系列，都能在城市與戶外之間自由切換。

3款人氣Patagonia外套推薦

Retro Pile Jacket NT.5,960

類似Retro-X的外型，衣身上的絨毛較薄且柔軟，更是日常通勤或是週末休閒的穿搭。直達官網

Better Sweater Fleece Jacket NT.6,360

外觀像針織開襟衫的拉鍊刷毛外套，版型較為合身內裏保暖，適合日常冷氣房與初冬氣候穿搭。直達官網

Down Sweater Hoody NT.13,160

經典的羽絨連帽外套，重量輕而且具備防風效果，搭配可收納設計，出國旅行攜帶也非常方便。直達官網

無論你是GD粉絲，或正在找一件能從街頭穿到山裡的萬用外套，這款Patagonia撞色絨毛外套都能輕鬆駕馭，趁天氣轉涼，趕快把GD同款加入購物清單吧！

