相關消息指稱，Meta正悄悄地在Facebook平台測試一項極具爭議的新政策：將「分享連結」 (Link-sharing)變成付費功能。如果依賴Facebook導流的網紅、部落客或團購主沒有付費訂閱藍勾勾認證，未來每個月可能只能在貼文中附上最多2次的外部連結。

貼連結也要付費解鎖？Facebook測試新制：創作者每月限貼2則外部連結，想多導流得買藍勾勾認證

沒付錢？一個月只能導流2次

這項測試最早由社群媒體顧問Matt Navarra發現，並且分享相關畫面截圖。部分使用Facebook「專業模式」 (Professional Mode)的創作者近期也收到通知，被告知若沒付費訂閱藍勾勾認證，每月將限制只能發佈2則帶有連結的自然貼文 (Organic Posts)。

廣告 廣告

這意味著，如果創作者想把粉絲導流到自己的YouTube頻道、部落格文章、Podcast，或是賣場，只要超過2次，Facebook就會擋下貼文內容，除非創作者乖乖付錢訂閱。

貼連結也要付費解鎖？Facebook測試新制：創作者每月限貼2則外部連結，想多導流得買藍勾勾認證

官方證實：測試「連結」是否有價

Meta發言人隨後證實這項測試的存在，強調目前只是一個「有限度的測試」，對象主要針對使用專業模式的創作者與頁面，一般的新聞媒體出版商 (Publishers) 暫時不在限制範圍內。

至於為什麼要這麼做？Meta的說法是：「為了了解『增加發布連結貼文的能力』是否能為認證訂閱者帶來額外價值」。換句話說，Meta正在評估把「導流權」當作商品賣給用戶，但就看用戶是否買單。

目前Meta認證的「藍勾勾」訂閱費用起價為每月14.99美元，若此模式成為定案，或許將成為Meta日後不算小的營收來源。

分析觀點：從「演算法降觸及」變成「付費牆擋路」

筆者認為，這顯示 Meta 對於「流量外溢」的容忍度已經降到了冰點。

過去幾年，經營粉專的人都知道，Facebook 的演算法極度不喜歡外部連結 (Link Post)，只要貼文帶有連結，觸及率通常會被砍到見骨。但那時候至少還能發，只是沒人看；現在Meta打算直接用「硬性規定」來限制使用者。

這不僅反映了Meta急於透過訂閱制變現的焦慮 (畢竟客服功能都已經綁在訂閱裡了)，更是一種「Pay to Play」的極致展現。對於微型創作者來說，每個月幾百塊的訂閱費或許還負擔得起，但這種「想把人帶離Facebook就得付過路費」的蠻橫作法，恐怕只會加速創作者逃離這個日益封閉的平台。

未來社群經營的成本，看來是回不去了。

更多Mashdigi.com報導：

Sony攜手瑪黑家居策展，BRAVIA 9旗艦Mini LED機種搭配Theatre音響、在家也能有「電影感」

Meta證實暫停與華碩、聯想等第三方業者合作VR頭戴裝置，全力轉向智慧眼鏡與自家硬體

奧斯卡金像獎宣布2029年起由YouTube全球獨家直播，告別長達半世紀的ABC電視台合作關係