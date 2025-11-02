美國支付業者PayPal宣布與OpenAI達成戰略合作夥伴關係，將採用OpenAI推出的代理商業協議「Agentic Commerce Protocol」 (ACP)，不僅為旗下採用「Instant Checkout」功能的商家提供支付處理支援，更計畫從2026年起，讓ChatGPT用戶能直接在ChatGPT對話介面內完成PayPal支付。

PayPal宣布與OpenAI結盟，2026年起ChatGPT將支援透過PayPal線上交易

實現ChatGPT內直接購物體驗

透過採用ACP協議，未來商家將能夠直接在ChatGPT內展示、銷售商品，讓用戶能以AI代理 (AI agent)形式進行購物。

廣告 廣告

結合PayPal既有的「Instant Checkout」功能，使用者未來在ChatGPT中發現商品後，將能無縫地完成從確認訂單、配送資訊到付款的所有流程，無需跳轉離開原本ChatGPT對話介面。

PayPal總裁暨執行長Alex Chriss指出，每週有數億人使用ChatGPT尋找商品，同時也有超過4億人使用PayPal購物，此次合作旨在為龐大的共同客戶群，提供從聊天到完成支付僅需數次點擊的流暢體驗。

[video width="1200" height="675" mp4="https://mashdigi.com/wp-content/uploads/Paypal-OAI.mp4"][/video]

PayPal數千萬商家接入，擴大AI商務觸及範圍

此次合作對PayPal龐大的商家網路生態而言是一大利多，同時也代表能在AI應用服務完成最後一里串接。PayPal將建立一個平台，將其全球數千萬的中小型企業乃至大型品牌商家，接入OpenAI的生態系統。

透過導入ACP，包含服飾、時尚、美妝、居家修繕、電子產品等廣泛類別的商品目錄，將能透過PayPal的ACP伺服器，與ChatGPT的商務功能直接串連，意味未來將有數百萬種商品可透過ChatGPT被探索與購買。

對於商家而言，由於PayPal將在後端處理所有支付流程與路由，因此無需進行額外的整合工作即可受益。同時，用戶在ChatGPT內透過PayPal購物時，同時也能享有PayPal提供的買家與賣家保護機制，以及訂單追蹤、爭議解決等售後服務。

OpenAI強化平台價值，PayPal亦深化內部AI應用

對OpenAI而言，將PayPal的支付功能與保護服務整合進ChatGPT，將能大幅提升使用者體驗與平台價值，使其從一個資訊獲取與任務處理工具，進一步擴展為具備交易能力的平台。

目前服務的具體上線時間僅模糊表示為「很快推出」 (coming soon)，而透過PayPal ACP伺服器將商品目錄整合至ChatGPT的計畫則預計在2026年完成。

值得注意的是，OpenAI在先前發表Instant Checkout功能時，其實也已經宣布與另一支付業者Stripe達成合作，接續宣布與PayPal合作，顯然將擴大其AI應用交易場景，讓ChatGPT能深入更多應用可能性。

除了對外的商務合作，PayPal也表示將擴大其內部的AI應用策略，包含為超過24000名員工擴大「ChatGPT Enterprise」的使用權限，並且利用OpenAI的API (如Codex編碼助手) 提升內部營運效率。

更多Mashdigi.com報導：

夏普推出導入「Vocalist」AI 通話降噪的AQUOS sense10，確認今年不會推出AQUOS R10 Pro

美國本土上空的超音速客機飛行禁令解除之後，NASA X-59靜音超音速飛機完成加州首飛

Windows 11虛擬桌面「Mixed Reality Link」正式支援Meta Quest 3、3S