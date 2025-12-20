雖然許多人將PayPal當作第三方支付工具，但這家支付業者顯然不甘於只做「轉帳中介」。PayPal稍早已經向美國猶他州監管機構及美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 提交申請，計畫成立一家持牌的「工業銀行」 (Industrial Bank)，意味PayPal未來不再只是提供轉帳、託管資金的平台，而是希望能真正具備「銀行」的身份，可以自己跳下來做存貸業務。

PayPal申請自建銀行牌照，或許是為了加密貨幣服務鋪路？

目標「去中介化」

PayPal在聲明中明確指出，此舉的目的是為了「更高效地為美國中小企業提供商業貸款解決方案，同時減少對第三方的依賴」。

過去PayPal雖然也有提供貸款服務 (PayPal Working Capital)，但背後往往需要依賴合作銀行提供資金或合規架構。這不僅意味著利潤要被分食，業務推展也受制他人，因此若能成功取得銀行牌照，PayPal將能直接向客戶發放貸款，或是合法運用用戶存款資金，並且更直接地接入底層支付基礎設施，降低營運成本。

PayPal執行長Alex Chriss表示：「對於那些力求發展壯大的中小企業而言，獲取資金仍是一項重大難題」。顯然，PayPal看準了傳統銀行對中小企業放貸審核過於保守的痛點。

隱藏目標：加密貨幣

除了放貸，這張牌照還有另一個戰略意義：加密貨幣 (Cryptocurrency)。

報導指出，若申請獲批，PayPal將能在受監管的銀行框架內，更直接地支持其不斷擴張的加密貨幣及穩定幣 (例如自有PYUSD)業務。擁有銀行牌照更代表PayPal在處理法幣與加密貨幣的轉換、結算時，將擁有更高的自主權與效率，不必擔心合作銀行突然因風險考量而切斷服務。

分析觀點：金融科技最終都會走向銀行體系？

筆者認為，PayPal走上這一步並不令人意外，甚至可以說是金融科技 (FinTech)的「終極型態」。看看隔壁棚的Block (前身為Square) 早在幾年前就已經取得了類似的工業銀行執照。

對PayPal來說，擁有銀行牌照最大的優勢在於數據變現。他們比傳統銀行更清楚電商賣家、中小企業每天的現金流狀況，而利用這些交易數據來進行信用評等與放貸，風險相比傳統銀行更低，獲利卻更高。

不過，美國監管機構對於科技公司持有銀行牌照一向採取審慎態度。PayPal這次選擇申請較為特殊的「工業銀行」牌照，雖然僅限於猶他州等少數地區允許，但仍需過美國聯邦存款保險公司這關，是否能順利獲批，將是觀察美國金融監管風向的重要指標。

