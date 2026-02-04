支付服務業者PayPal稍早宣佈解除現任執行長Alex Chriss職務，並且由PayPal董事會主席、同時也是現任HP執行長Enrique Lores接手其職務，成為PayPal新任執行長。

PayPal震撼換將！由現任HP執行長Enrique Lores閃電接棒、HP董事會傳「完全狀況外」

而PayPal在聲明中毫不留情地指出換人原因：「變革與執行的速度不符合董事會的預期」。不過，這場人事地震受傷最重的可能是HP，傳聞HP董事會直到最後一刻才知情，被迫緊急尋找接班人選。

PayPal股價重挫，Enrique Lores臨危受命

PayPal這項決定，反映公司長期表現不佳的焦慮。PayPal股價在過去五年內暴跌80%，而在Enrique Lores接任的消息傳出後，盤前交易更一度下跌超過17%。

Enrique Lores是PayPal的董事會主席，同時也是HP現任執行長，而其在評估內部與外部候選人的過程中扮演關鍵角色。目前尚不清楚Enrique Lores在決定任命自己擔任PayPal新任執行長時，是否進行相關業務迴避，但可以直接確定的是，他將離開服務了超過30年的老東家HP。

HP遭「突襲」，緊急任命臨時執行長

根據知情人士透露，Enrique Lores的突發跳槽，讓HP董事會感到「措手不及」 (Blindsided)。Enrique Lores自1989年便以工程實習生的身分加入HP，是一路晉升至執行長的資深老兵，甚至主導與HP Enterprise的拆分事宜。

由於事發突然 (據傳HP董事會僅在最近幾週才得知此事)，使得HP目前只能緊急任命董事Bruce Broussard (前美國營利性健康保險公司Humana執行長)擔任臨時執行長，並且同時啟動正式執行長的搜尋程序，據悉內部已有考慮人選。

董事會主席「下海」救火成趨勢

近期美股企業似乎流行由「董事會主席」親自接手表現不佳的執行長職位。除了PayPal之外，還包含：

• Verizon：由董事長Dan Schulman (有趣的是，他正是PayPal前任執行長)接替原本執行長Hans Vestberg。

• UnitedHealthcare：由董事長Stephen Hemsley接替Andrew Witty 。

• Kohl's：在執行長因道德爭議離職後，由董事長Michael Bender接手。

分析觀點

這樁人事案充滿了戲劇性與風險。

首先，Enrique Lores雖然是HP的傳奇老將，但他畢竟是「硬體」與「列印業務」出身的戰將。雖然他擔任PayPal董事會主席，對公司運作有一定了解，但要直接跳下來掌舵一家深陷泥沼的FinTech (金融科技)公司，能否適應矽谷軟體業的快速節奏與殺戮戰場，市場顯然抱持懷疑態度 (看股價反應就知道了)。

其次，對於HP來說，這無疑是一記悶棍。失去一位服務30年、最懂公司文化的掌舵者，並且是在「被突襲」的狀況下，勢必會對HP短期的決策穩定性造成衝擊。

這也反映出目前企業界的一種現象：當外部環境動盪、業績壓力山大時，董事會越來越傾向選擇「最熟悉的安全牌」——也就是他們的主席自己跳下來做，而不是冒險去外面挖角未知的明星經理人。

