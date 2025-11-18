PayPal稍早宣布，為旗下行動支付服務Venmo的簽帳卡 (Venmo Debit Mastercard) 導入一項名為「Venmo Stash」的全新現金回饋計畫。此計畫將透過規模化獎勵來提升用戶的平台服務使用參與度，使用者在Venmo生態系中整合的服務越多 (例如設定薪轉帳戶)，其獲得的回饋比例就越高。

PayPal旗下行動支付服務推出「Venmo Stash」現金回饋計畫，綁定薪轉帳戶消費最高享5%優惠

採「精選品牌組合包」，每30天可更換一次

此次Venmo Stash的運作方式並非適用於所有消費，而是必須綁定在「精選品牌組合包」 (curated bundles) 上的支出才能觸發。

PayPal在其公告中舉例，一組「組合包」可能包含麥當勞 (McDonald’s)、TikTok Shop、Uber與Uber Eats。而另一組則可能包含亞馬遜 (Amazon)、DoorDash、達美樂 (Domino's)與Walgreens，同時使用者將可在每30天更換一次自己的品牌組合包。

此設計意味著，使用者必須策略性地在這些特定品牌上使用Venmo簽帳卡，否則每月實際獲得的淨現金回饋可能遠低於宣傳的數字。

階梯式回饋：綁定薪轉帳戶轉帳可達5%優惠

Venmo Stash的回饋採用階梯式設計，與用戶在平台上的使用活躍度與功能使用率直接連接：

• 1%回饋 (基本)： 使用者僅需在所選的品牌組合包中，使用Venmo簽帳卡消費即可獲得。

• 2%回饋 (中階)： 在1%的基礎上，使用者必須額外開啟「自動加值」 (auto reloads)功能 (即保持Venmo帳戶中有一定餘額)。

• 5%回饋 (最高)： 若要達到最高5%回饋，使用者除了上述條件外，還必須設定Venmo帳戶接收每月至少500美元的薪資轉帳 (Direct Deposits)。

設有每月回饋上限，明年將推更多獎勵方式

不過，此計畫也並非毫無限制。在Venmo Stash的服務細則中提到，此回饋設有「每月回饋上限」 (monthly reward cap)，但具體的上限金額，僅會在用戶的註冊流程中才會顯示，一旦達到上限，該日曆月的後續消費將不再提供回饋。

此舉顯然是PayPal近期為吸引新客戶、提升用戶黏著度所採取的策略之一。而PayPal也預告將在2026年推出更多賺取回饋的方式。

