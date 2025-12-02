PAZZO創辦人打運將 百萬交保

創立女裝服飾PAZZO等數十個網路原生品牌，被財經媒體稱為「台灣女裝電商霸主」的知名上櫃成衣集團美而快董事長廖承豪，上月搭多元計程車與林姓運將發生爭執，下車後與助理痛毆林男；林男報警後，前往醫院驗傷，又被廖找友人在醫院外毆打林男，台北地檢署1日依涉嫌妨害秩序、傷害罪傳喚廖到案，檢方訊後諭知廖以100萬元交保。

廖承豪以聲明稿表示，因個人行為占用司法及社會資源，確為不良示範，實感後悔並深感抱歉，強調均為本人個人行為，與美而快集團及旗下所有公司的財務、業務經營無關，公司一切營運正常。

廖承豪解釋，當晚與公司同仁共搭計程車，下車時同仁已與駕駛發生爭執，他因上前勸阻亦遭攻擊拉扯，導致他臉部、手部、腳部等多處挫傷，已提起傷害告訴，基於偵查不公開原則，將靜盼司法調查結果。

據美而快官網指出，美而快從成衣代工起家，一路擴展至紡織業上下游，多年來累積完整深厚的供應鏈管理能力；2010年首度進軍服飾電商，推出網路原生品牌PAZZO，至今開創近20個女裝品牌領先業界。2018年入主友銓電子，進行企業轉型，發展電商業務。

檢警調查，今年11月17日晚間，廖承豪與助理搭多元計程車，因要求林姓運將繼續載往其他地點，但林男以他已另接單載客為由拒絕，引發廖不滿，廖與助理在北市復興南路下車後毆打林男。

林男報警對廖及助理提告傷害，雙方在派出所製作筆錄完畢，林男到附近的仁愛醫院驗傷，但廖找4、5名友人在醫院外等候，等林男離開醫院後，其中2人又毆打林男，警方獲報偵辦。