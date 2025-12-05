PAZZO創辦人「找人」醫院外毆打運將 天道盟「鐵霸」兄弟到案

記者楊佩琪／台北報導

有「台灣女裝電商霸主」稱號，創立PAZZO等數十個品牌的成衣大廠「美而快」董事長廖承豪，日前因與計程車運將發生爭執，被控毆打運將又找人在醫院外二度毆打。台北地檢署日前訊後諭令廖男100萬元交保。檢警持續追查發現，廖男曾打電話給天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，在醫院外毆打運將的，疑似就是曾盈富的手下，5日通知曾男到案，曾男的弟弟「太保」也被通知到案，兄弟倆訊後皆移送北檢複訊。

11月間，廖承豪不滿林姓運將拒絕將他載到其他地點，雙方發生口角。廖男與助理在台北市復興南路下車後，竟動手毆打運將。事後運將報案、提告，雙方在派出所製作筆錄完，林姓運將轉到附近醫院驗傷，沒想到疑似廖男找了4、5個友人等在醫院外，見林姓運將出現，上前圍毆一頓，林姓運將再次報案。

警方追查發現，醫院外圍毆林姓運將的人，皆受廖男委託。台北地檢署1日傳喚廖承豪到案，認廖男涉犯傷害、妨害秩序等罪，訊後諭令100萬元交保。

進一步追查發現，受委託在醫院外找人毆打運將的，疑似就是曾盈富，因接到廖承豪的電話，派手下等在醫院外，待運將驗傷完走出醫院，上前行兇。台北市中山分局5日上午通知曾男到案說明，訊後移送北檢複訊。

不過根據了解，廖承豪確實有打電話給曾盈富，希望幫忙「關心」一下，曾男隨後打電話給弟弟「太保」，太保又交辦下去，是否真有教唆情事，警方同時也通知太保到案說明，進一步釐清。

