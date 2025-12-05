即時中心／林韋慈報導

台灣快時尚品牌PAZZO的母公司「美而快集團」董事長廖姓男子，旗下擁有多個成衣與美妝品牌。今（2025）年11月17日，他與助理搭乘計程車前往大安區途中，因提出臨時更改下車地點的要求遭林姓司機婉拒，竟在車內揮拳毆打司機。司機事後到醫院驗傷時，廖男為求和解，又找來4至5名黑衣人在醫院門口對司機施暴。1日被檢方認定涉及傷害與妨害秩序，以新台幣100萬元交保候傳。消息曝光後，網路掀起了抵制熱潮。

據悉，涉案的廖男現年42歲，出身於知名的台北五分埔成衣商圈，以國中學歷白手起家，創立PAZZO等數十個網路原生女裝品牌，集團旗下品牌會員數超過 280 萬人。他於2018年入主友銓電子，將其更名為「美而快」，被財經媒體譽為台灣女裝電商龍頭。近年更積極擴大版圖，跨足實體店面UR LIVING、行動支付等多項產業。

美而快集團台北總部。（圖／美而快官網）

昨（4）日，有網友以「打擊惡勢力」標籤，在社群貼出美而快旗下品牌UR LIVING店面昨晚七點空無一人的照片。自3日廖男傷人新聞曝光後，網路掀起抵制潮。因美而快旗下擁有多個品牌，包括PAZZO、女裝品牌MEIER.Q、Mercci22、mouggan、CHENN CHENN 等；此外，美而快也時常與網紅或藝人自創品牌合作，並經營UR LIVING的線上線下平台，販售美妝、生活用品等多樣商品，網友紛紛整理貼出，呼籲全面抵制。



有人更進一步爆料，美而快旗下品牌CHENN CHENN為補教名師陳星之女主理，並指其過往作風高調。另有品牌行銷網紅分析，美而快集團相關風波這幾天有「越燒越烈」的趨勢，原因之一是UR LIVING、PAZZO等品牌仍持續發佈新品與促銷活動，相關代表人物也照常分享「美好生活」。在事件尚未平息前，這是相當高風險的操作。由於企業老闆的身分標籤高度集中，尤其本次事件涉及蓄意施暴、二度攻擊與人格崩壞感強烈，更與集團旗下主打女性客群、風格甜美日常的品牌形象形成強烈反差與衝突。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／PAZZO老闆兩度痛毆運匠100萬交保 網掀抵制旗下品牌

