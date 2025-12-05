PAZZO老闆揍司機影片曝幕後藏鏡人 天道盟主「鐵霸」兄弟2人遭約談

天道盟「鐵霸」兄弟曾盈富以及曾盈進。讀者提供



素有「台灣女裝電商霸主」稱號的美而快集團董事長廖承豪，搭Uber與林姓司機發生爭執，涉嫌與助理聯手毆打對方，又因不滿林男挨揍後報案驗傷，撂人堵在醫院外，等運將驗完傷後再打一次。全案5日重大進展，檢警調查，廖承豪於案發前曾撥打一通電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑「鐵霸」和弟弟曾盈進「太保」與曾男有關，通知到案說明。

檢方指揮大安警分局傳喚天道盟盟主曾盈富「鐵霸」以及弟弟曾盈進「太保」到案說明，依照教唆罪嫌進行訊問，調查發現，廖承豪曾經撥打電話給「鐵霸」，之後「鐵霸」聯繫弟弟「太保」，「太保」又找人去醫院，據悉說法是去醫院談和解，卻演變成二度施暴案。

廣告 廣告

監視器畫面顯示，林姓司機遭到攻擊後不斷躲避，躲到騎樓時還跌一跤，嚇到「連滾帶爬」慌張的逃命，2名身穿連帽外套的惡煞對著林男跑走的方向叫囂，行徑囂張。

今年11月17日晚間，廖承豪與助理一同搭乘Uber，在抵達復興南路目的地下車時，廖承豪又有其他的事請林姓司機載他們前往另一個地點，由於林姓司機已經接了其他單無法答應，雙方為此起了爭執，廖承豪與助理悻悻然下車後竟將林揍了一頓，雙方因此鬧上警局。

廖承豪被控疑不滿為了此事進入警局，竟然又落了一堆人，趁著林姓運將前往附近仁愛醫院驗傷離開醫院，再次出手教訓他，林男無辜被打再次向警方報案。

檢警日前傳喚廖男到案，經漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，在2日諭知100萬元交保，並限制出境出海。

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生