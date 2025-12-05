PAZZO老闆爆打Uber！100萬交保、道歉沒用 1張照曝旗下品牌遭抵制慘況

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝



上櫃公司美而快集團（5321）董座廖承豪，搭UBER時與運將起爭執，涉嫌與助理聯手毆打對方，雙方鬧進警局，廖承豪又因嚥不下這口氣，撂人堵在醫院外，等運將驗完傷後再打一次；檢警傳喚廖男到案，2日複訊後涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，諭知100萬元交保，並限制出境出海。

廖承豪隨即發聲明道歉，但消費者不埋單，網路上抵制行動一波接一波，有網友以「打擊惡勢力」標籤，4日晚間，在社群貼出美而快旗下品牌UR LIVING店面昨晚七點空無一人的照片。

網路掀起抵制潮，大讚台灣人的團結，「這些拒買，剛剛好」、「現在大家集體抵制、拒買，拒絕暴力」、「快點抵制喔，還追到醫院帶黑衣人去打司機」；其中一張「打擊惡勢力」標籤的照片，是UR LIVING店面昨晚七點空無一人的照片，十分震撼。網友甚至羅列美而快集團集團下的相關品牌，要求一起抵制。

美而快集團為台灣本土的電商公司，是近年來服飾圈的超級亮點。原本名叫友銓的它，在成功收購友銓股份後，華麗轉型為電商事業，現在旗下有像PAZZO、MEIER.Q等深受年輕人喜愛的服飾品牌。除了專注於線上服飾銷售，美而快也開始進軍實體門市，還涉足生活美學產品。

今年11月17日晚間，廖承豪與助理一同搭乘UBER，在抵達復興南路目的地下車時，廖承豪又有其他的事請林姓運將載他們前往另一個地點，由於林姓運將已經接了其他單無法答應，雙方為此起了爭執，廖承豪與助理悻悻然下車後竟將林姓運將揍了一頓，雙方因此鬧上警局。

廖承豪，日前因捲入乘車糾紛與傷害案件，被警方通知到案並以100萬元交保。對於外界關注，他2日發出聲明表示，相關爭議屬於個人行為，與美而快集團旗下所有公司財務及業務經營無關，公司營運一切正常。

廖承豪強調，媒體報導內容並非全部事實。他說，11月17日當晚與公司同事搭乘優步計程車，原本預計前往下一個地點，卻疑似遭到拒載。當同事下車時，駕駛突然大聲指責「關那麼大力幹嘛」，引發雙方激烈口角。他見狀上前勸阻，卻在過程中遭駕駛攻擊，臉部、手部及腳部等多處挫傷，目前已提出傷害告訴。

廖承豪表示，此事件為其個人行為占用了司法與社會資源，確實是「不良示範」，對此深感後悔，也向社會表達歉意。基於偵查不公開原則，他無法進一步說明案情，將等待司法調查結果並承擔應負責任。

