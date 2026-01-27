PAZZO董座二度痛毆運將 「鐵霸」兄弟檔涉案遭起訴

上櫃公司美而快董事長廖承豪，去年11月17日晚間因搭車糾紛二度毆打計程車運將，檢警查出天道盟主「鐵霸」兄弟檔涉案，全案北檢近日偵結將廖等10人起訴。

回顧此案，廖承豪（43歲）去年11月17日晚間與司機王姓男子（38歲），一同搭乘林姓男子（41歲）駕駛的計程車前往大安區復興南路，抵達後廖又要求改往其他地點，林男因已經接到下一趟派車任務婉拒，廖竟暴怒當場毆打運將，北市警方到場將雙方帶回派出所。

未料林姓運將到醫院驗傷時，廖又撂來多名男子恐嚇逼迫對方和解未果，後續竟跟蹤尾隨圍毆對方，警方後續同步搜索多處地點，將廖男等9人拘提到案依妨害自由、傷害及妨害秩序罪嫌移送北檢，廖經檢方複訊後諭令100萬元交保。

廣告 廣告

警方持續追查發現，廖承豪案發前曾打電話給天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑曾盈富命人到場「支援」廖承豪毆打運將，疑似曾盈富交代弟弟「太保」曾盈進等人「處理」，警方去年12月5日通知鐵霸兄弟等3人到案說明，檢方複訊後曾盈富獲80萬交保，曾盈進則無保請回。

全案台北地檢署近日偵結，曾姓兄弟應訊時辯稱與廖男為遠房表兄弟，當天只是找人去關心親友，但檢方認為曾姓兄弟檔以幫派手法「撂人」到場喬和解但遭林男拒絕，眾人就出手將他毆打成傷，不採信曾氏兄弟說法，痛批眾人目無法紀訴諸暴力，今日依恐嚇、強制及聚眾施強暴脅迫等罪起訴廖、王、曾姓兄弟及天道盟幹部共10人。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/PAZZO董座二度痛毆運將 「鐵霸」80萬交保

PAZZO董座二度痛毆運將 「鐵霸」疑涉案遭約談

「女裝電商霸主」2度打運將百萬交保！發聲道歉自曝「整臉黑青照」