PAZZO董座二度痛毆運將 「鐵霸」疑涉案遭約談
上櫃公司美而快董事長廖承豪，上月17日晚間因搭車糾紛二度毆打計程車運將，遭拘提依送辦後1百萬元交保，警方查出他案發前曾與天道盟主「鐵霸」曾盈富聯繫，今約談曾姓兄弟等3人到案，目前已送往北檢複訊。
警方調查，廖承豪（43歲）11月17日晚間與司機王姓男子（38歲），一起搭乘林姓男子（41歲）駕駛的計程車前往大安區復興南路，抵達後廖又要求改往其他地點，林男因已經接到下一趟派車任務婉拒，廖竟暴怒當場毆打對方，警方到場將雙方帶回派出所。
未料林姓運將到醫院驗傷時，廖又撂來多名男子恐嚇逼迫對方和解未果，後續竟跟蹤尾隨圍毆對方，警方1日同步搜索多處地點，將廖男等9人拘提到案依刑法妨害自由、傷害及妨害秩序罪嫌移送北檢，廖經檢方複訊後諭令100萬元交保。
警方持續追查發現，廖承豪案發前曾打電話給天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑曾盈富命人到場「支援」廖承豪毆打運將，疑似曾盈富交代弟弟「太保」曾盈進等人「處理」；警方今（5）日通知鐵霸兄弟等3人到案說明，下午已帶往北檢交由檢方複訊。
