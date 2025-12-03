PAZZO董座廖承豪打運將訊後100萬交保 司機被嚇到「連滾帶爬」畫面曝

【緯來新聞網】知名電裝女裝品牌PAZZO母公司美而快董事長廖承豪，近日因涉嫌出手毆打計程車司機遭檢方依妨害秩序等罪嫌送辦。從曝光的監視器畫面可以看到當時司機被嚇到「連滾帶爬」慌張的逃命，廖承訊後裁定以新台幣100萬元交保。

PAZZO董座廖承豪打運將訊後100萬交保。（圖／美而快官網）

根據警方調查，11月17日晚間，廖承豪與助理搭乘Uber抵達台北市復興南路，因希望司機改變下車地點，卻遭對方以已有下一筆訂單為由拒絕，引發口角。調查指出，廖在爭執中涉嫌動手毆打司機，兩人之後到派出所製作筆錄。不料事後廖還被指控召集他人，在醫院外對前來驗傷的司機再次施暴。此案於12月1日偵訊後，檢方依傷害及聚眾施暴等罪嫌諭令100萬元交保。

廖承豪涉嫌打人全被監視器拍到。（圖／美而快官網）

廖承豪隨後出面回應，表示當時只是想調解助手與司機之間的爭吵，卻也被捲入衝突，臉部、手腳皆有受傷。他強調，已對司機提出傷害告訴。廖並指出，個人不當行為與公司運營無關，旗下所有事業皆維持正常運作，對造成的社會關注與困擾深感抱歉。

運將被嚇到連滾帶爬。（圖／美而快官網）

他也表示，因個人因素占用社會與司法資源，實屬不良示範，會尊重司法機關的調查，願意承擔相應責任。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力行為，請勿模仿 ★

