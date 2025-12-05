PAZZO董座廖承豪撂人圍毆運匠 疑「鐵霸下令」派小弟幫忙 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

「台灣女裝電商霸主」PAZZO美而快董事長廖承豪，上個月17日晚上與助理搭計程車時，到了目的地後，助理希望林姓運匠送他去另一個地點，但林男已經預約其他乘客無法載送，廖男竟痛毆林男，林男至醫院治療後要離開醫院時，廖男又找人再將林男打一頓，廖男被依妨害秩序等罪嫌送辦，隨後以100萬元交保。不過檢警查出，廖男在案發前曾打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，因此檢警懷疑是鐵霸指使，今（5）日通知鐵霸兄弟檔等3人到案，以釐清事情經過。

廣告 廣告

檢警調查，上個月17日，廖男與助理搭計程車欲前往台北市復興南路，抵達目的後，助理希望林男能再送他去另外一個地點，由於林男已先接到其他預約，因此回絕，孰料雙方因此發生爭執。

結果廖男就把林男打一頓，林男只好去附近派出所報案，並至仁愛醫院驗傷，就在林男治療完畢走出醫院大門時，又有4、5名男子對著他一頓圍毆。北檢在12月1日傳喚廖男到案，訊後依傷害、妨害秩序等罪嫌，諭令100萬元交保候傳。

而檢警從廖男的手機中查出，他在案發前曾打電話給鐵霸，雖然內容沒人知道，但檢警懷疑是廖男找鐵霸「撂小弟」幫扁林男，檢方為了釐清事件經過，今天通知鐵霸兄弟檔和另名男子到案，訊後鐵霸涉妨害秩序諭令80萬元交保，他的弟弟曾盈進則無保請回。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

垃圾袋藏12具貓屍飄濃厚腐臭味 無業女責任全推前男友

夏天倫遇襲刀手出境柬埔寨躲藏 警追查發現：疑美鷹會策畫

【文章轉載請註明出處】