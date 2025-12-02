PAZZO董座打運將！再撂人醫院堵人圍毆 遭北檢約談100萬交保

社會中心／綜合報導

PAZZO女裝品牌董座，也是上櫃公司〝美而快〞的董事長〝廖承豪〞，爆出打人事件！上個月，他搭計程車時，要求司機轉點，但司機已經接了下一個單，因此拒絕，沒想到，廖承豪憤而動手打人，司機氣得到醫院驗傷，結果廖承豪還撂人去醫院外堵，再把司機揍一頓，檢方訊問後，廖承豪百萬交保。

身穿黑衣、牛仔褲的司機，連滾帶爬、往前衝，因為後面一群男子追打過來，司機從醫院一路跑了300多公尺，朝派出所方向狂奔，後面一群人緊跟在後，途中接連揮拳攻擊，而撂人行兇的就是他。

身穿淺色長袖、運動褲、戴口罩，看到鏡頭就立刻低頭，他是PAZZO服裝品牌負責人廖承豪，也是上櫃公司〝美而快〞的董事長，因為這一起暴力事件，檢警訊問後，百萬交保。





這一起事件，發生在上個月17號晚間，廖承豪和助理搭UBER，抵達復興南路下車時，廖承豪有其他事，想請司機載他到另一個地點，但司機早已接了其他單，婉拒後，雙方起口角，廖承豪憤而動手打人，司機到醫院驗傷後，又被廖承豪撂了7名男子，在醫院外埋伏，繼續攻擊。





PAZZO款式多樣且價格親民，深受年輕族群喜愛。廖承豪過去曾是台北五分埔出身的「成衣達人」，16歲踏入成衣產業，23歲創業，2010年進軍電商市場，創立了PAZZO等多個網路原生品牌，掀起了台灣女裝電商的新潮流。

上櫃公司的董座，不是因為商業因素而曝光，而是施暴打人，登上媒體版面。





