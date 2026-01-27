PAZZO董座找天道盟鐵霸撐腰 糾眾教訓Uber司機...檢起訴這10人

天道盟鐵霸遭起訴。資料照片

女裝電商品牌 PAZZO 母公司美而快（5321）董事長廖承豪去年和林姓UBER司機發生乘車糾紛，竟聯繫天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，鐵霸接獲請託後向下交辦給弟弟「太保」曾盈進，由太保召集黑衣人，等林姓司機驗完傷從醫院離開後，上前狠揍一頓。鐵霸到案後辯稱，他是廖承豪的遠房親戚，只是找人來「關心」狀況，但北檢檢察官不採信，27日依《刑法》聚眾強暴脅迫等罪起訴廖承豪、鐵霸兄弟等10名被告。

去年11月17日，廖承豪與王姓助理搭乘UBER，下車前與林姓司機發生糾紛，隨後從口角衍生成互毆，最後雙雙鬧進警局，廖承豪因此找上鐵霸幫忙，鐵霸再聯繫弟弟曾盈富，委託他處理此事。

曾盈富接獲任務後，召集一群黑衣人，待林姓司機驗完傷步出仁愛醫院，走到伊索普酒店附近時，突然出手突擊林姓司機後腦杓，口裡還叫囂「幹X娘別跑」。驚慌失措的林姓司機立即奔向派出所求助並提告。

鐵霸兄弟到案後辯稱，他們是廖承豪的遠房表兄弟，只是找人來「關心」狀況，但北檢檢察官認為，既然是表兄弟，應該是以親友身分前來慰問或探視廖承豪，他們卻捨此不為，另找不認識的人前來警局聚集，已與社會常情迥異。

至於鐵霸兄弟檔供稱「本來只想要和解」。檢察官認為，各鄉鎮、市公所設有調解委員，法院也有調解室可供使用，鐵霸兄弟找黑衣人迅速集結到場正符合幫派「落人」行徑。北檢偵結，依法針對廖承豪、鐵霸兄弟及黑衣人等10人提起公訴。



