PAZZO董座撂黑衣人圍毆小黃司機！ 爆幕後藏鏡人是「天道盟主」檢拘提到案

PAZZO創辦人廖承豪近日被爆毆打運將，扯出背後疑似有黑道。（資料照）

知名服飾品牌「PAZZO」創辦人、「美而快」公司董事長廖承上個月驚傳和計程車司機發生糾紛，他出手毆打對方後不滿對方驗傷報案，竟打電話找黑衣人圍毆司機，而今（5日）更傳出廖承豪當時撥打電話的對象是天道盟主。

五分埔出身創立PAZZO 年營收數十億

出身五分埔成衣商圈的廖承豪只有國中畢業，2010年自創女裝品牌PAZZO打響名號，還和藝人、與部落客合作開創網紅電商模式，成為台灣電商女裝龍頭之一；2018年他入主上櫃公司友銓電子後，2021年將公司轉型改名美而快國際股份有限公司，據報年營收達數十億元。

出身五分埔的廖承豪如今是台灣電商女裝龍頭之一。（資料照）

打完司機被報案 竟再打電話撂人來圍毆

廖承豪近日被媒體報導，11月17日他搭乘計程車要前往大安區，想臨時更改下車地點，但因林姓司機已接下一單而拒絕，雙方起了爭執後，廖承豪直接在車內毆打司機。

司機立刻向警方報案並就近到仁愛醫院驗傷，未料這時廖承豪竟又打電話找來4、5名黑衣人，在司機一出醫院就上前圍毆。

廖承豪笨月1日被認定涉犯傷害、妨害秩序等罪，被檢方諭令以100萬元交保候傳；消息曝光後他旗下的服飾品牌也遭消費者大喊抵制。

廖承豪背後有黑道？ 檢拘提天道盟主進行調查

《聯合新聞網》報導，檢方查扣廖承豪手機調查發現，廖當時似乎是打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富尋求支援，懷疑其背後友天道盟做靠山。檢警今針對曾盈富發動第二波偵辦行動，將他拘提到案並移送北檢複訊。

報導稱，曾盈富因為涉及和胞弟一起利用企業網路銀行、第三方支付機制，幫博弈網站洗錢，5年經手9億元，今年8月才被拘提到案，事後被依洗錢罪名、以300萬元交保並限制出境出海，如今又再因捲入PAZZO廖承豪毆打運將事件而被調查。

