社會中心／王毓珺 嚴凱 嚴文謙 台北報導

之前曾經為您報導過，國內知名的服裝品牌PAZZO的負責人，同時也是上櫃公司〝美而快〞的董座〝廖承豪〞，因為不滿運將不肯載他轉點，動手打人，事後還找黑衣人去醫院外，再次圍毆運將，檢警調查後發現，廖承豪當時疑似就是打電話給天道盟盟主"鐵霸"曾盈富，請他撂人行凶，北檢複訊後，曾盈富以80萬元交保候傳。

身穿黑色皮衣，帶著招牌眼鏡，天道盟主"鐵霸"曾盈富，在小弟們的陪同下，以80萬元交保，不發一語，緩緩走出北檢，一同被傳喚的，還有身為證人的弟弟"太保"曾盈進，兩人再度被檢警盯上，為的就是這件事。

上個月17號晚上，PAZZO服裝品牌董座，同時也是上櫃公司〝美而快〞負責人廖承豪，跟助理一同搭乘UBER，抵達目的地後，廖承豪又有其他的事，請林姓運將載他們到另一個地點，不滿被婉拒，先痛毆運將一頓，隨後又找了黑衣惡煞圍毆，檢警追查下發現，廖承豪當時疑似就是打電話給"鐵霸"曾盈富，讓他派手下等在醫院外堵司機，二度行凶。





PAZZO董座暴打運將 藏鏡人曝光疑是天道盟主"鐵霸"（圖／民視新聞）





根據了解，檢警通知鐵霸到案說明，曾盈富的朋友表示，鐵霸第一時間接獲通知後，就主動配合接受調查，更直言，運將被毆打的事情，跟自己無關。

律師張子特：「行為人可能涉犯傷害罪嫌，最高可處5年有期徒刑，亦可能涉犯強制罪嫌，最高可處3年有期徒刑。」

記者vs.天道盟主"鐵霸"曾盈富（08.19）：「你們兩方真的洗了將近10億嗎，你有洗錢嗎，沒有洗錢。」





PAZZO董座暴打運將 藏鏡人曝光疑是天道盟主"鐵霸"（圖／民視新聞）





在黑道上赫赫有名的，"鐵霸"曾盈富，今年8月時，跟弟弟"太保"曾盈進，以及太陽聯盟副盟主"麥可"洪瑞宏，因為在新北成立了貿易、科技或是投資控股等公司，但私下卻是以企業網路銀行、第三方支付等機制，涉嫌替博弈網站洗錢，經手的不法金流，更是高達10億元，遭警檢偵辦，訊後曾盈富以300萬元交保，行事也轉趨低調。

沒想到這回，鐵霸又因為上櫃公司董座廖承豪的施暴案件，再度登上媒體版面。

原文出處：PAZZO董座暴打運將 藏鏡人曝光疑是天道盟主「鐵霸」

