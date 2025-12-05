PAZZO董座毆打司機扯出天道盟 廖承豪太太道歉！美而快也官宣切割

廖承豪太太，也是PAZZO創辦人兼總監楊雅筑（小羊）在IG上發文表示對不起。美而快集團也發聲明。取自IG



上櫃公司美而快集團（5321）董座廖承豪涉嫌毆打Uber司機，5日案情重大突破，廖涉嫌二度撂人施暴前，曾經撥打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，「鐵霸」和弟弟曾盈進「太保」遭到約談，人抵大安警分局製作筆錄。整起事件爆發後，美而快集團旗下品牌慘遭抵制，如今又扯出天道盟，廖承豪的太太，也是PAZZO創辦人兼總監楊雅筑（小羊）在IG上發文表示對不起。

小羊表示，因為她先生的個人行為，她想真心地說一句：對不起！對於任何不當的行為與處理方式，她都無法認同，對於這件事中受到影響的每一個人，她感到很抱歉；被影響的品牌團隊、努力工作的夥伴，以及一直支持的顧客朋友們，讓你們承受了不需要的擔心與波動。

「相關事件已交由法律程序處理，我們會尊重司法調查並靜待調查結果，在此之前，我將不再回應任何細節

。」小羊指出，謝謝願意理解、願意陪著她的你們，也謝謝每一位關心的朋友。

美而快集團5日聲明指出，該事件屬於董事長個人事件，本公司對此風波，影響到顧客與各方合作夥伴，衷心表達歉意。同時也鄭重表達本公司譴責暴力行為的立場。相關內容已進入司法程序，並將靜待調查結果。

美而快集團董事長廖承豪(左圖，取自美而快官網)，旗下品牌包含PAZZO都與名人合作。取自取自IG@pazzo

