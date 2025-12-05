PAZZO董座毆打運將延燒！妻IG緊急道歉 幕後教唆者竟是「鐵霸」

PAZZO董座毆打司機案警方持續追查，竟發現幕後疑似是天道盟主鐵霸教唆。資料照片

女裝電商品牌 PAZZO 母公司美而快（5321）董事長廖承豪捲入暴力案，事件持續延燒。警方今（5日）再度傳喚相關人士，共 3 人到案，調查中也釐清廖承豪事後「找人到醫院關切」的幕後指示鏈，竟一路牽出天道盟盟主綽號「鐵霸」的曾盈富，恐是整起圍毆案的幕後關鍵人物。

據悉廖承豪在與計程車林姓運將發生衝突後，曾 親自打電話給「鐵霸」曾盈富，請他出面協助「處理」，鐵霸因此遭檢方列為被告。鐵霸接到電話後，再向下交辦，致電胞弟、綽號「太保」的曾盈進，要求他「找人去關心，看看對方願不願意和解」。

太保接獲指示後，又找來現場另一名陳姓男子協助，逐層轉達下去，於是形成一條完整的「教唆與動員鏈」，警方指出，醫院門口最終聚集7名黑衣男子，其中一人先入內詢問是否願意和解遭拒，其餘人則在外等候，林姓運將離開醫院時隨即遭人包夾、追打，甚至被追到連滾帶爬，成為社會譁然的畫面。

司機離開醫院遭黑衣人追打，一度連滾帶爬慌張逃跑。翻攝畫面

案發後，廖承豪自承衝動且深感懊悔，今日其妻、PAZZO 創辦人兼總監楊雅筑（小羊）也於 IG 發文公開道歉。她表示，這兩天收到大量訊息，因先生的個人行為讓各界擔心，「真心想說一句對不起」，強調自己 無法認同任何不當行為或處理方式。

PAZZO董座妻子楊雅筑在IG發文道歉。翻攝當事人IG

小羊向品牌團隊、員工及所有支持者致歉，表示事件已交由司法程序，家屬將尊重調查並不再談論細節。她感謝願意理解與關心他們的人，也盼事件盡快釐清。

警方表示，全案依聚眾鬥毆、傷害、恐嚇等相關罪嫌持續調查中，不排除後續還有其他人員被傳喚。



