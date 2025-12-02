PAZZO董座毆打運將100萬交保 「美而快」驚人背景曝光

上櫃女裝電商、美而快董事長廖承豪爆出日前與小黃司機發生衝突，昨（1日）依涉嫌妨害秩序、傷害罪傳喚廖到案，檢方訊後以100萬元交保，廖承豪在2日傍晚發聲明，強調此事屬個人行為，與公司營運無關。

廖承豪否認施暴 重申與美而快營運無關

有媒體報導，11月17日晚間，廖承豪搭乘小黃前往台北復興南路附近，因途中要求變更目的地，林姓運將拒絕後竟遭毆打。林先到派出所報案，再去仁愛醫院驗傷，又遭多名男子包圍施暴。

廖承豪在聲明中指出，這些均為個人行為，這起事件無關美而快旗下所有公司的財務、業務，美而快集團一切營運正常。他表示，對於個人行為占用司法及社會資源，感到後悔且深感抱歉。

面對媒體報導，他提出不同版本，解釋因同事與運將發生爭執，上前勸阻遭攻擊拉扯，已提起傷害告訴。廖承豪重申，基於偵查不公開原則，不具體說明案情，但會勇於承擔一切責任。

國中畢業、3次創業失敗 躍「女裝電商霸主」

廖承豪堪稱是成衣界傳奇，竟因街頭衝突在網路上迅速發酵，讓外界開始關注這位被《商業周刊》封為「台灣女裝電商霸主」的廖承豪背景。

廖承豪在1982年出生，從小在台北成衣商圈五分埔長大，國中畢業後沒升學，直接進入成衣產業。23歲開始創業，歷經3次失敗，終於在2010年成立女裝電商PAZZO嚐到成功滋味，並開創與部落客、網紅合作銷售的先河。

2018年，廖承豪入主PCB廠友銓電子，花2年取得100％控制權，操盤轉型投入電商，並更名為美而快。先後拿下MEIER.Q、Mercci22、mouggan等服飾品牌經營權，在國內女裝電商市場站穩領導地位。