PAZZO董座毆運將藏黑！檢警急追藏鏡人 天道盟鐵霸涉教唆80萬交保

女裝電商品牌 PAZZO 母公司美而快（5321）董事長 廖承豪 捲入暴力事件，風波持續延燒。北市警方今（5日）再度傳喚3名相關人士到案，並在調查中逐步釐清廖承豪事後「找人到醫院關切」的指示鏈，意外扯出天道盟盟主、綽號 「鐵霸」的曾盈富，恐成為整起圍毆案的幕後關鍵人物，檢警上午通知曾盈富到案說明，移送北檢複訊後以80萬元交保，弟弟「太保」曾盈進請回。

廖承豪與計程車林姓運將爆發衝突後，曾親自致電鐵霸曾盈富，希望他出面協助「處理」。檢方因此將鐵霸列為被告。鐵霸接獲請託後，再向下交辦，由胞弟、綽號 「太保」的曾盈進接手，要求他「找人去關心，看對方願不願意和解」。

太保則再聯繫現場另一名陳姓男子協助，多層轉傳下，形成完整的 「教唆與動員鏈」。警方指出，事發當天醫院外最終聚集7名黑衣男子，其中一人先入內詢問林姓運將是否接受和解，但遭拒絕。其餘人在外埋伏，林姓運將離院後隨即被包夾追打，甚至被追到 連滾帶爬，相關畫面引發社會震驚。

警方表示，全案正依 聚眾鬥毆、傷害、恐嚇 等罪嫌擴大調查中，不排除後續還會有更多人被傳喚到案。曾盈富下午移送北檢，檢察官訊後諭令80萬元交保，「太保」弟弟曾盈進請回。



