PAZZO董座痛扁運將還不夠！ 做完筆錄又找天道盟鐵霸落人埋伏

PAZZO董座廖承豪天道盟主曾盈富落人來打UBER司機被起訴。（圖／資料照）

旗下擁有知名電商品牌PAZZO的美而快國際股份有限公司（5321）創辦人兼董事長廖承豪去年11月17日與助理一同毆打林姓UBER司機，並於司機報案以後，前往醫院就診之際再度找人來埋伏。台北地檢署今日（1月27日）偵結此案，針對醫院埋伏部份，依照妨害秩序等罪起訴廖承豪等10人，其餘部分犯行則朝傷害及毀損方向另案偵辦中。

廖承豪去年11月17日與助理王孝傑共同搭乘由林姓司機所駕駛的UBER，但卻在到達北市大安區復興南路上的目的地時，因更換目的地被拒絕，導致雙方發生口角，最終廖丞豪情緒失控，與王孝傑一同徒手毆打林男，最終雙方均因而負傷，林男報警並提告傷害罪，目前此部分另案偵辦中。

雙方在派出所做筆錄時，廖承豪竟聯繫綽號為鐵道的天道盟主曾盈富為其出氣，於是曾盈富委託胞弟曾盈進代為處理，先後聯繫6名「小弟」前往報案的派出所門口集合，並趁林男前往台北市立聯合醫院仁愛院區驗傷、就診之際，上前要求和解，但被林男拒絕。

和解遭到林男拒絕以後，小弟繼續在醫院外埋伏就診的林男，待林男走出醫院時，小弟們一路尾隨其至特定地點以後，開始出手毆打林男，並沿路追趕，最後林男只好再度跑向派出所求助。

台北地檢署去年12月1日晚間約談PAZZO董座廖承豪，並於訊後諭知100萬交保，後續在偵查過程中，發現天道盟主鐵霸曾盈富也涉入此案，並於去年的12月5日通知曾盈富以及其弟弟曾盈進到案說明，並於訊後諭知曾盈富以80萬元交保。





