PAZZO董座痛毆運匠！急Call「鐵霸」求救 檢警今傳曾盈富兄弟檔到案

PAZZO女裝電商公司美而快董事長廖承豪上月17日，因不滿計程車司機拒絕將他們載往下一個目的地，和同車助理痛毆司機。事後，司機也怒前往醫院驗傷提告；過程中廖承豪也打電話尋求天道盟盟主「鐵霸」協助，5日檢警傳喚鐵霸曾盈富與其胞弟曾盈進釐清相關事實，將進一步釐清鐵霸兄弟是否有教唆犯罪之實。

PAZZO董座廖承豪痛毆計程車司機，卻傳出其急Call 天道盟盟主鐵霸求助，檢警5日傳喚曾盈富兄弟檔到案說明。（圖／資料照）

據了解，廖承豪本身就與鐵霸熟識，其痛打司機後，曾打給天道盟盟主「鐵霸」曾盈富尋求協助，曾盈富轉交給胞弟曾盈進處理，曾盈進則再轉給一名陳姓男子協助了解狀況，陳男當即找來7名小弟到場了解狀況，雙方於醫院談和解，希望司機能同意和解，未料卻被司機拒絕，雙方和解破局，陳男所帶來的旗下小弟竟一路跟著司機走出醫院，並對著司機的頭「巴落」，再度慘遭圍毆。

對此，檢警5日也傳喚曾盈富兄弟到案釐清案情，將了解2人是否涉及教唆犯罪或是為旗下小弟的自發行為。

