PAZZO董座變「暴力團長」！二度痛毆運將遭移送 百萬交保

上櫃公司美而快（5321）的董事長廖承豪（43歲），涉及在本月（11月）17日晚間，二度毆打一位計程車司機，被依涉犯傷害、妨害秩序罪移送台北地檢署後，昨（1日）被諭令1百萬元交保候傳。

台北地檢署。 （圖／中天新聞）

回顧全案，當天廖承豪與平時幫自己開車的司機，一起搭乘由林姓運將（以下簡稱林男）開的計程車，抵達台北市復興南路後，廖承豪要求林男改往其他地點，但林男因為已經透過系統接到下一趟派車任務因此婉拒，雙方當下吵了起來，廖承豪一怒之下痛毆對方，林男隨即報案、驗傷、到派出所做筆錄。

廣告 廣告

廖承豪創立「PAZZO」等女裝品牌。 （圖／翻攝PAZZO臉書）

但廖承豪火氣未消，竟找來4、5名男子，趁林男剛走出醫院時上前圍毆，檢察官偵結全案後，認定廖承豪涉犯傷害罪，還有在醫院外聚眾3人以上對林男施以強暴脅迫手段，觸犯妨害秩序罪，昨天傳喚他到案後，諭令以100萬元交保，出身五分埔商圈的廖承豪，從創立「PAZZO」等女裝品牌起家，還跟部落客合作，2018年買下友銓電子後，將之更名「美而快國際股份有限公司」，在業界有「台灣女裝電商霸主」的封號，商場上稱霸的他竟變成街頭小霸王，也引來外界不少關注。

延伸閱讀

影/新竹車禍！轎車等紅燈突起步 整排機車騎士被撞倒

高雄小客車誤闖輕軌凱旋武昌站卡住 影響4班次

影/馬國男來台當詐團車手 超商ATM提領29萬當場遭逮