PAZZO董座「烙人」狠揍運將！天道盟「鐵霸」曾盈富等10人遭起訴

電商PAZZO母公司美而快董事長廖承豪，去年疑因與Uber林姓司機發生糾紛，竟致電天道盟盟主「鐵霸」曾盈富到場處理，林姓司機事後遭人毆打。曾盈富辯稱只是找人去「關心」狀況，台北地檢署不採信，今（27）日依聚眾強暴脅迫等罪起訴廖、曾等10人。

美而快董事長廖承豪，去年疑因與Uber林姓司機發生糾紛，竟致電天道盟盟主「鐵霸」曾盈富烙人毆打司機（圖／翻攝美而快官網）

起訴指出，去年11月17日晚間，廖承豪與助理王孝傑搭乘Uber抵達台北市復興南路後，要求改變目的地；林姓司機因已接到下一筆訂單而拒絕，雙方爆發口角，進而互毆。警方到場後將3人帶回敦化南路派出所處理。

檢方調查，廖承豪在派出所等候期間致電曾盈富說明糾紛經過。曾盈富隨後集結人馬至派出所外守候，趁林姓司機離開時上前要求其和解、撤回傷害告訴，但遭拒絕；林姓司機之後獨自前往醫院驗傷。

未料林姓司機驗傷後離開醫院，行經伊普索酒店前方時，後腦突遭人揮拳重擊，現場還有人以台語叫囂「別跑」。林姓司機驚慌之下再度跑回派出所求助。

曾盈富事後供稱自己是廖承豪的遠房表兄弟，得知對方遇到糾紛才找人前往「關心」。不過檢察官認為，相關行為符合幫派「烙人」模式，因此不採信其說法，依法將廖承豪、曾盈富等10人提起公訴。

