PAZZO董與運將爆衝突 涉撂人醫院圍堵毆百萬交保

台北市 / 綜合報導

知名女裝品牌PAZZO的廖姓董事長，11月17日晚上，在台北市信義區喝完酒之後，和助理一起搭乘多元計程車，前往台北市大安區，抵達目的地時表示想改去別的地方遭到拒絕，雙方因此爆發爭執大打出手，被帶回警局。事後司機前往醫院驗傷，廖姓董事長居然撂來8名黑衣人，在門口堵人要求和解，被拒絕後又出手攻擊，司機一路狂奔逃到警察局求救。警方循線逮捕9名嫌犯，廖姓董事長經檢方複訊後，以100萬元交保。

廣告 廣告

男子拔腿狂奔，因為後方有兩名黑衣人緊追不捨，男子摔倒在地，連滾帶爬拼命向前跑，黑衣人在騎樓止住腳步，氣得不斷叫罵，因為警察局就在前方，但男子為何被人圍追堵截，幕後主使者就是他，戴著口罩拿著外套，交保走出地檢署法警室，他是知名女裝品牌PAZZO的廖姓董事長，因為和多元計程車司機起糾紛，居然涉嫌教唆小弟堵人。

事發就在11月17日晚上9點多，台北市大安區，當時廖姓董事長在信義區喝酒後，與助理一起搭乘多元計程車，前往大安區復興南路一段，但他臨時想更換目的地，林姓司機說自己已經接了下一單，引發對方不滿，雙方爆發口角及肢體衝突，吵架聲響驚動附近居民，警方快打部隊隨即趕到現場，三人互告傷害，林姓司機事後更前往醫院驗傷。

記者孫宇莉說：「林姓運將當時候到醫院來驗傷，沒想到剛走出醫院大門，就被8名黑衣人團團包圍，動手毆打。」林姓司機一路狂奔約300公尺，逃往派出所求救，記者孫宇莉說：「派出所員警聽到司機求救聲響，趕快出來查看，這些黑衣人才鳥獸散。」

台北市警大安分局偵查隊長謝昆材說：「廖男竟教唆多名男子，恐嚇逼迫司機和解未果，後續更尾隨林姓司機，更動手毆打，將涉案幾名犯嫌，拘提及通知到案。」搭車糾紛演變成肢體衝突，甚至撂人威脅毆打司機，廖姓董事長被移送法辦，檢方複訊後諭令他以100萬元交保，限制出境出海。

原始連結







更多華視新聞報導

「新華泰富」涉內線交易.引進中資 3任董事長交保

涉侵占加盟店營收 寶島眼鏡副董500萬交保

太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回

