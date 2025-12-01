PAZZO × Hello Kitty 15 週年聯名必買清單！愛心眼 Kitty、限定打卡點、上市時間與價格一次看

PAZZO 今年的 15 週年聯名話題非常強勢，品牌以「女孩的童年回憶」為主題，把 Hello Kitty 的招牌黑色圓眼換成粉嫩心形，重新打造「愛心眼 Kitty」限定形象，並搭配英文字體與日系字形混搭的全新識別設計，辨識度比以往任何一次聯名更高。

除了系列服飾、配件與居家單品一次推出之外，PAZZO 也在信義店打造「唯一愛心眼 Kitty 打卡場景」，把販賣機、凸面鏡、海報電線桿變成大型拍照點，還有近 100 公分高的 Kitty 公仔穿上聯名上衣，開幕第一天就成為 IG 打卡熱點。

PAZZO × Hello Kitty 聯名亮點：

這次聯名PAZZO重新設計Hello Kitty的表情，眼睛換上「愛心」圖樣的設計，並以英文字體結合日系字形打造了全新的聯名識別字樣，整體的獨特性非常高，合作單品包括印花上衣、針織外套、連帽大學TEE到托特包、居家系列都有，在上市前就引起不小的討論度。

聯名推薦單品清單

針織外套 NT.790

系列最受關注的單品，採用親膚針織布料，胸前精緻刺繡呈現「愛心眼 Kitty」的標誌細節。米白百搭、深灰俐落、紅色亮眼，是最容易穿、也最具收藏價值的一款。

水洗感圓領大學TEE NT.1,290

厚磅布料加上復古刷色，讓大學 TEE 更有 Y2K 街頭味。寬鬆輪廓搭配羅紋細節，整件衣服既舒適又有造型感，是秋冬必備的百搭單品。

復古感愛心短袖上衣 NT.690

以「心形標語」作為視覺主角，加入微鬆版型修飾線條，穿起來更自然有精神。無論單穿或搭外套都很有亮點，是系列中價格最甜、CP 值最高的單品之一。

連帽上衣NT.1,290

絨感內裏提高保暖度，搭配梯形口袋、背後印花與胸前刺繡細節，整體版型偏寬鬆，是冬季實搭的「萬用帽 T」。

珊瑚絨上衣 NT.1,490

居家系列以柔軟珊瑚絨打造，上衣與長褲都以大頭 Kitty 印花呈現。穿起來立刻有暖暖幸福感，是冬季居家最療癒單品。

打卡點必訪：PAZZO 信義店限定場景

PAZZO 這次在信義店打造全台唯一的「愛心眼 Hello Kitty」主題空間，以粉嫩復古街頭感為主軸，把販賣機、凸面鏡、電線桿海報都變成拍照設置，最吸睛的是近 1 公尺高、穿著聯名上衣的 Hello Kitty 公仔，開幕當天就吸引大批粉絲排隊拍照。

愛心眼Kitty打卡點資訊：

限定期間：2025/11/24 – 2026/1/31

地點：PAZZO 信義店（台北市大安區信義路四段 103 號）

開放時間：11:00–22:00（週日營業至21:00）





PAZZO 這次的 15 週年聯名不只把 Hello Kitty 做得更具收藏性，若你是 Kitty 迷、喜歡 Y2K 復古風、或正在找可穿可拍的日常單品，這系列值得入手；想拍限定場景、想收藏愛心眼 Kitty，都建議在檔期內早點去看，熱門尺碼也可能會提前完售！





