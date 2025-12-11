PBHI獲頒亞洲民主人權獎 學者：台灣、印尼民主同行

「印尼法律援助與人權協會」(PBHI)獲頒今年「第20屆亞洲民主人權獎」，台灣民主基金會今天(11日)為該協會舉辦一場座談會。「印尼法律援助與人權協會」主席伊布拉尼(Julius Ibrani)詳細介紹工作成績，並強調整合各方力量的重要性。與會的學者王文岳則高度讚許「印尼法律援助與人權協會」對民主的貢獻，尤其台灣與印尼不只有著類似的民主化歷程，未來更能為民主發展一起努力。

「印尼法律援助與人權協會」主席伊布拉尼在座談會首先簡報該組織的成立過程及主要工作內容，一如他在頒獎典禮上所述，他們致力協助被政府侵犯權利、捍衛勞動權益的勞工、在歧視與暴力中掙扎的女性。

伊布拉尼介紹過去3年的力抗政府鎮壓等努力成果，強調該組織將持續推動人權倡議，守護受害者的權利，尤其是要整合各方力量，伊布拉尼說：『(英語原音)不只是團結受害者，我們也努力整合周遭的人們、非政府組織，這讓我們可以分享工作並從他們那裡得到支持，還能分享我們的狀況並邀請他們加入，一起面對相同的狀況、相同的承擔，這是我們建立連結的方式。』

暨南國際大學東南亞研究中心副教授王文岳在會後受訪表示，台灣與印尼都是在1970年代後期開始進行民主化，而「印尼法律援助與人權協會」在那個年代成立後，致力為異議份子提供法律扶助，這與當時台灣的黨外律師團幾乎一模一樣，不僅如此，印尼很多異議份子還會透過留學或其他管道來台，暫時遠離威權政府，王文岳說：『(原音)所以說其實台灣跟印尼在威權時代其實就有一定程度的這種連結，只是不為台灣社會所熟知。我們來想想看這個歷程，台灣「第三波民主化」從1980年代開始，跟印尼的這個發展其實有很類似的地方。』

王文岳非常肯定「印尼法律援助與人權協會」為民主與人權付出的努力，因此該協會這次能獲獎，代表著台灣與印尼在民主歷程上可以一起同行，並為未來的民主發展攜手努力。