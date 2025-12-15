PBL校園學習與真實世界最近的距離 VIS成果展 公民意識、文化探究、永續發展盡在其中

▲前駐奧地利大使張小月蒞臨第十一屆VIS國際實驗教育的PBL成果展，親自給予同學們鼓勵

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】VIS國際實驗教育於上周六，於華山文創園區舉辦第十一屆的年度 PBL（Project-Based Learning）學習成果發表會。囊括了永續發展、公共議題、文化探究與行動導向等四大專案，完整體現該校學生以真實世界的議題為核心，進行跨學科之研學成果。充分展現 VIS學子以學習真實回應世界，落實行動公民的教育理念。

▲來自加拿大夥伴學校CIC執行董事Ms. Joanie Kan特別來台參加VIS第十一屆PBL成果展，現場感受學生的創意與學習熱情

廣告 廣告

VIS 的 PBL 課程設計特色，從問題出發，結合研究、協作與反思歷程，引導學生將學習轉化為理解與行動。像高中部G11A 班的學生，就以探索物質與化學鍵如何幫助我們永續地使用自然資源並保護環境。透過化學實驗與地理探究，深入了解不同類型的汙染，如何影響陸地與水域。並將研究成果連結至聯合國永續發展目標SDG 14：水下生命，以及 SDG 15：陸地生態。學生們展現結合科學分析與環境意識的專題成果，研發可生物分解的材料、土壤洗滌與環境友善等原料應用，期望於為地球永續發展，創造出真實可行的解方。

▲VIS國際實驗教育的學生透過PBL學習，在發現問題的過程中，培養自我學習力，在團隊合作中配搭，一同尋求解方

而VIS高中部G10A 班的各小組發想創新專案，則以實際行動支持聯合國永續發展目標（SDGs）。同學們針對現實生活中與生物多樣性相關的議題發想，從 3D 列印蜂巢、花園灌溉系統、魚菜共生裝置、防止外來福壽螺入侵，到利用蠅蛆幼蟲分解餐廚廢棄物等，展現出十足的創意與行動力。成果發表會不僅呈現了學生PBL的學習成果，也真實反應出教師團隊在課程設計、專業對話與學習引導上的集體實踐，突顯出教學在校務發展中的核心角色。

事實上，VIS除了持續延攬來自全球各地的教育人才，該校執行長黃禮騏更於近日榮獲英國 FCCT（Fellow of the Chartered College of Teaching）會士身分。源自 1846 年成立、College of Preceptors的英國特許教學學院（The Chartered College of Teaching），係英國教學專業之學術型專業學會，具皇家特許狀。FCCT為其最高等級之專業身分，目前全球僅1,360位教育領航者享有此項殊榮。藉此表彰對教學實踐與教師專業發展具實質影響力之教育領袖。

黃禮騏長期以教學專業為學校核心，並透過制度設計與領導實踐，將 PBL、教師專業成長、學生福祉與公共責任緊密結合，建立兼具學習品質與教育使命的學校文化。透過本次 PBL 成果發表，VIS 再次呈現其教育信念——教育不僅是知識的累積，更是引導下一代理解世界、回應世界，且共同實踐一個更好的世界（a better world）的具體行動。