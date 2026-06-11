PC吹冷風、AI送暖意 微星下一張王牌曝光

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傳統PC不好賣了！微星董事長徐祥坦言，今年消費性PC市場下滑10％至20％，DIY市場跌幅更大；在舊引擎降速之際，微星把目光轉向AI伺服器、AIoT、車用及AI PC，靠新事業加速成長，填補傳統PC市場的衰退缺口。

「DIY市場跌得比較大。」微星今（11日）召開股東會，徐祥直言，今年整體PC市場需求持續下滑，又以DIY市場最明顯。相較之下，商用PC因有固定預算支撐，跌幅相對有限；消費性PC市場則下滑約10％至20％。

記憶體漲瘋了！40美元變200美元還缺貨

除了需求降溫，降格也是另一道考驗。徐祥表示，第二季開始漲價後，客戶對新價格仍在觀望，市場接受度尚未完全恢復，後續仍需時間觀察。

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更讓產業頭痛的是記憶體缺貨問題。徐祥舉例，過去一條16GB記憶體約40多美元，如今即使超過200美元也不一定買得到；伺服器記憶體價格更高，由於一台伺服器往往需要搭配多條記憶體，成本差距相當明顯，讓業者必須不斷與客戶重新討論產品售價。

面對需求與成本雙重壓力，微星今年並未將衝刺出貨量列為重點，反而將重心放在守住市占率與毛利率。

3 AI PC下季量產 微星搶搭Spark列車

另一方面，微星正加快AI相關布局，希望從新市場找到成長空間。徐祥表示，目前AI伺服器、AIoT及車用產品都已開始導入新客戶，不過由於仍須經過驗證與小量試產階段，因此短期內不會立即反映在大量營收上。

AI PC，則是今年另一項重點布局。配合輝達（NVIDIA）RTX Spark平台時程，微星預計第三季底開始量產相關產品，首波將推出2款筆電及一款小型電腦。徐祥表示，主要鎖定高階研發人員、內容創作者及遊戲玩家等族群，由於屬於高階定位產品，未來市場接受度仍有待觀察。

至於外界關注的AI伺服器業務，徐祥坦言，由於微星進入市場時間較晚，加上取得NVIDIA認證難度不低，目前仍持續推進相關認證作業，因此2026年營收貢獻預計維持中個位數水準。

當DIY市場降溫、消費性PC需求放緩，微星選擇一邊守住既有市場，一邊加快AI伺服器、AIoT、車用及AI PC布局。對這家電競品牌大廠而言，如何讓新產品線逐步長大，將是未來幾年最重要的課題之一。

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