PC喊漲先傷股價！雙A鬆口漲價、開盤臉綠迎股市考驗

PC漲價雙A臉綠！雙A董、總昨日紛紛鬆口喊出PC漲價，然而PC一漲價就會面對銷量下滑的挑戰，今日雙A開盤均以小黑開出，宏碁下跌0.75％，華碩也下跌0.68％，面對記憶體價格漲勢、PC調漲延續時間，雙A看法則不相同。

宏碁董事長陳俊聖在上個月中旬的法說會時才表示，不會以直接調漲來因應，而是採用「High-Low Promotion（高低價促銷）」方式，動態反映成本變動。然而上個月的承諾昨天就破功，陳俊聖昨日表示，PC明年第一季的價格確定與今年第四季不同。

至於先前已經預告「不排除漲價」的華碩，共同執行長胡書賓昨日也證實，記憶體價格大漲後，終端產品漲價「已經是大趨勢了」，每個品牌都面臨相同的情況、必須要適當反映成本上升，但他也說，漲價要看通路客人跟消費者狀況，而每個品牌的進貨成本也不太一樣，所以每個品牌發動漲價時機不太一樣，至於華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的時機。

陳俊聖樂觀預期明年看得到記憶體價格緩解，但胡書賓則表示，這波漲價趨勢不會太短，至少會持續到2026年上半，華碩會靈活調整產品組合而不是單純漲價，換言之，會調整記憶體的規格以保持機動跟靈活性。



